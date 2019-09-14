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Venezuela'da Paramiliter liderlerle fotoğraf çektiren Guaido'ya soruşturma başlatıldı

Venezuela'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido hakkında, Kolombiya'da faaliyet gösteren uyuşturucu kaçakçısı paramiliter grup Los Rastrajos'un liderleriyle çektirdiği fotoğraflara ilişkin soruşturma başlatıldı.

14 Eylül 2019 Cumartesi 07:45
Venezuela'da Paramiliter liderlerle fotoğraf çektiren Guaido'ya soruşturma başlatıldı

Venezuela Başsavcısı Tarek William Saab, Kolombiya'da yasa dışı silahlı örgüt Los Rastrajos'un liderleriyle fotoğrafları ortaya çıkan muhalif lider Juan Guaido hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Başsavcı Saab, düzenlediği basın toplantısında, Venezuela'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden muhalif Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'nun paramiliter uyuşturucu kaçakçısı Los Rastrajos örgütüyle sözde bağlantısının araştırılması için soruşturma başlatıldığını belirtti.

Saab, Los Rastrajos'un bölgedeki diğer suç örgütleriye çalışan bir grup olduğunu belirterek, "Son zamanlarda Venezuela vatandaşı Juan Guaido'nun Los Rastrajos isimli uyuşturucu kaçakçısı paramiliter grupla ilişkisine dair, ciddi kanıtlar dikkate alındığında hakkında soruşturma açılmasına karar verilmiştir." ifadelerini kullandı.

Çıkan fotoğrafların, basit bir fotoğraf çektirme hadisesinin ötesinde olduğunu vurgulayan Saab, "Bu suçluların Guaido ile olan fotoğrafları, Guaido'nun ve yakın çevresinin bu örgütle ilişkili olduğu hipotezinin kanıtıdır." diye konuştu.

Guaido'nun suç örgütü liderleriyle fotoğrafları

Venezuela'da muhalif lider Guaido'nun, Kolombiya'daki "Los Rastrojos" isimli uyuşturucu kaçakçısı paramiliter grubun "El Brother" ve "El Menor" lakabıyla tanınan iki lideriyle çektirdiği fotoğraflar ortaya çıkmıştı.

Fotoğrafları ilk kez paylaşan Norte de Santander İlerleme Vakfı Başkanı Wilfredo Canizares, Guaido'nun Los Rastrajos'un yardımıyla Kolombiya'ya geçtiğini ve Guaido'nun geçişi sırasında örgüt üyelerinin bölge sakinlerini 24 saat evde kalmaya zorladıklarını belirtmişti.

Gauido ise katıldığı bir radyo programında, fotoğraf çektirdiği kişileri tanımadığını söylemiş ve kendisinin Kolombiya Ordusunun yardımıyla sözde insani yardım konserine katıldığını ileri sürmüştü.

Bölgeden birçok devlet başkanının ve ünlülerin katılımıyla gerçekleşen sözde insani yardım konserinin yapıldığı dönemde, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkesinin Kolombiya ile olan sınırını kapatmıştı.

O dönemde Guaido'nun öncülüğünde girişilen darbe girişimleri nedeniyle, muhalif lider hakkında halkın huzurunu bozduğu ve şiddet eylemlerine yol açtığı için aralarında yurt dışına çıkış yasağı da olan bir dizi kısıtlama getirilmiş ancak Guaido buna rağmen ülkeden çıkmıştı.

 

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Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 07:45
  1. Ordu
  2. Los Rastrajos
  3. Juan Guaido
  4. Venezuela
  5. Anadolu Ajansı

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