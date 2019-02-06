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Venezuela'da önlemler alındı! Sınır köprüsü kapatılıyor

Venezuela ordusu, ülkede darbe çağrısı yapan ABD ve müttefikleri tarafından hazırlanan sözde yardımın ülkeye girmesini engellemek amacıyla önlemler aldı. Ordunun, Kolombiya ile arasındaki sınır köprüsünü petrol tankerleriyle kapattığı öğrenildi.

06 Şubat 2019 Çarşamba 19:03
Venezuela'da önlemler alındı! Sınır köprüsü kapatılıyor

Venezuela ordusu, ABD ve müttefikleri tarafından hazırlanan yardımın ülkeye girmesini önlemek için Kolombiya ile arasındaki sınır köprüsünü petrol tankerleriyle kapattı.

Venezuela ordusu, Kolombiya’nın Cucuta ile Venezuela’nın Urena şehirlerini birbirine bağlayan Tienditas Köprüsü'ne petrol tankeri yerleştirdi. Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump’ın Kongre’de yaptığı konuşmada darbe istediğini açık açık söylediğini ifade ederek, “Bay Trump, Venezuela’daki darbe girişiminin başında olduğunu kabul ediyor. Uluslararası siyaseti Soğuk Savaş’ın karanlık günlerine getirmeyi, kendisine ideoloji haline getiriyor” dedi. Ayrıca, AB’nin önlemlerinin kendilerini hiç şaşırtmadığını, birkaç yıldan beri AB’nin dış politikasını Trump'ın dış politikasına tabii olduğunu söyledi.

Rusya’dan Maduro’ya bir destek daha

Rus ordusunda görevli Federal Teknik-Askeri İşbirliği Servisi direktörü General Dmitri Şugayev, ülkesinin Venezuela ile askeri işbirliğini sürdürmek istediğini söyledi. Şugayev, Maduro yönetimindeki Venezuela’nın ABD güdümündeki Peru ve Brezilya’da büyük endişeye neden olduğunu iddia etti.

Kuzey Kore’den Maduro’ya destek geldi

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığından da Venezuela’ya ve Maduro’ya, “Dış güçlerin, meşru olarak seçilmiş bir Devlet Başkanına, egemen bir devletin anayasasına uygun olmayan şekilde müdahale etmesini, içişlerine müdahale olarak göreceğiz” açıklamasıyla destek verdi.

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Haber Tarihi: 06 Şubat 2019 Çarşamba 19:03
  1. Venezuela
  2. Maduro

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