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Dünya Venezuela'da, muhalefetin devlet başkanı adayı Machado oldu
Dünya

Venezuela'da, muhalefetin devlet başkanı adayı Machado oldu

Yeniakit Publisher
2023-10-27 06:46:00 -
Venezuela'da, muhalefetin devlet başkanı adayı Machado oldu

Venezuela'da, 2024'ün ilk yarısında düzenlenmesi beklenen devlet başkanı seçimleri öncesinde muhalefet partilerince yapılan ön seçimlerde, adaylık yarışını eski milletvekili Maria Corina Machado'nun kazandığı bildirildi.

Ulusal Birincil Komisyon'dan (CNP) yapılan açıklamada, 22 Ekim'de 10 muhalif adayın katıldığı ön seçimlerde, hakkında 15 yıl siyasi yasak kararı bulunan Machado, sayılan oyların yüzde 92'sini aldı.

CNP Başkanı Jesus Maria Casal konuşmasında, ön seçimlerin galibinin Machado olduğunu belirterek, muhalif adaya başarılar diledi.

Machado ise açıklamasında, kendisiyle yarışan adaylara teşekkür ederek, Venezuela'yı değiştireceklerinin sözünü verdi.

Venezuela'da değişim için çetin bir mücadele verdiklerini vurgulayan Machado, "Venezuela'da herkese örnek olacak asil bir mücadele verdik. Ülkemizi tutkuyla yeniden inşa edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Machado, ülkedeki tüm kesimlere seslenerek, 2024'te yapılacak seçimler öncesi ulusal ittifak çağrısında bulundu.
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Muhalif aday Machado'nun ön seçimi kazanması halinde, 2024'te yapılacak devlet başkanı seçimlerine katılıp katılmayacağı ilerleyen günlerde netlik kazanacak.

Savcılıktan dün yapılan açıklamada, "muhalefet partilerince 22 Ekim'de yapılan ön seçimlerin hileli olduğu" iddiasıyla soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

Machado'ya 15 yıl siyasi yasak

Venezuela Mali İşler Genel Müdürlüğü soruşturma kapsamında, Machado'nun, Venezuela'nın kamu etiğini, idari ahlakını, hukukun üstünlüğünü, barış ve egemenliğini ihlal ettiğine karar vererek, muhalif adaya 15 yıl siyasi yasak getirmişti.

Venezuela hükümeti ile muhalefet arasında 11 ay önce ara verilen diyaloğun yeniden başlamasının ardından taraflar, 18 Ekim'de, seçimlerin 2024'ün ilk yarısında yapılması konusunda anlaşmaya varmıştı.

ABD yönetimi ise Venezuela'da hükümetin muhalefet ile seçimlerin 2024'te yapılması konusunda anlaşmaya varmasının ardından ülkenin petrol, doğal gaz ve altın sektörlerine yönelik uyguladığı bazı yaptırımları askıya almıştı.

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