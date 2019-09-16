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Venezuela'da muhalefet Barbados görüşmelerinden çekildiğini açıkladı

Venezuela'da muhalif lider Guaido liderliğindeki muhalefetin, Barbados'ta Venezuela hükümetiyle yürütülen görüşmelere katılmayacağı açıkladı.

16 Eylül 2019 Pazartesi 08:47
Venezuela'da muhalefet Barbados görüşmelerinden çekildiğini açıkladı

Venezuela'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden muhalif Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido, hükümet ile Barbados'ta yürütülen görüşmelere katılmayacağını ve söz konusu sürecin kendileri açısından sona erdiğini açıkladı.

Muhalif lider Guaido, sosyal medya hesabından paylaştığı basın açıklamasıyla, Norveç'in ara buluculuğunda Barbados'ta yürütülen ancak bir süre önce askıya alınan görüşmelerin muhalefet için sona erdiğini duyurdu.

"Barbados'taki görüşmelerin sona erdiğini doğruluyoruz"

Guaido'nun açıklamasında, "Nicolas Maduro'nun diktatöryal rejimi, sahte bahanelerle müzakere masasını terk etti. Hükümetin tekrar müzakereye dönmeyi reddettiği 40 günün ardından, Barbados'taki görüşmelerin sona erdiğini doğruluyoruz." ifadeleri yer aldı.

Maduro hükümetiyle politik bir çıkışın imkansız olduğunu ileri süren Guaido, hem ülke içinden hem de yurt dışından hükümete karşı baskının artırılmasını istedi.

Barbados'taki görüşmeler

Venezuela'da Maduro hükümeti ile Guaido'nun liderliğindeki muhalefet, ülkede uzun zamandır hakim olan siyasi krize bir çıkış aramak için geçen mayıs ayında Norveç'in ara buluculuğunda Barbados'ta görüşmelere başlamıştı.

Ağustos ayının başlarında, ABD'nin Venezuela'ya karşı uyguladığı ve ülkenin ABD'deki tüm varlıklarının dondurulmasını içeren yaptırımı Guaido'nun desteklemesinin ardından, Maduro hükümeti Barbados'taki görüşmelere katılmayacağını açıklamıştı.

Ağustosun sonlarında ise hükümet ile muhalefet arasında görüşmelerin başlaması için yeniden temas kurulsa da medyada, Maduro'nun Venezuela'nın hak iddia ettiği Guayana topraklarında bulunan Esequibo bölgesine yönelik duruşunu değiştirmemesi halinde, bu kez Guaido'nun görüşmelere katılmayacağını duyurmuştu.

 

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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 08:47
  1. Barbados'taki görüşmeler
  2. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro
  3. Venezuela'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido
  4. Anadolu Ajansı

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