Venezuela'da iç savaş! Yerli ve milli Maduro'nun zaferi kudurttu!

Venezuela halkının yerli ve milli lideri Nicolas Maduro'nun seçim zaferi Venezuela sokaklarını ateşe verdi. Pazartesi gecesi binlerce ABD güdümlü protestocu seçim sonuçlarını sorgulamak üzere Caracas'ın merkezine akın etti. Güvenlik güçleri ve göstericiler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Düzinelerce protestocu seçim materyallerini imha etmek veya şiddeti teşvik etmek suçlamasıyla tutuklanırken, Foro Penal adlı insan hakları grubunun başkanı Alfredo Romero, kuzeybatıdaki Yaracuy eyaletinde bir kişinin öldüğünü söyledi.

Venezuela'da güvenlik güçleri öfkeli kalabalığa, başkanlık sarayına yaklaşmalarını engellemek amacıyla göz yaşartıcı gaz, tazyikli su ve plastik mermi sıktı.

SOKAKLAR SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Öfkeli kalabalık özgürlük sloganları atarken hükümetin düşmesini talep eden dövizler taşıdı. Bazı bölgelerde Başkan Maduro'nun posterleri yırtılarak yakılırken, lastikler, arabalar ve çöpler de ateşe verildi. Silahlı polis, ordu ve solcu paramiliter güçler protestocularla çatıştı ve şehir merkezindeki birçok caddeyi kapattı.

MUHALEFET ZAFER İLAN ETTİ

Nicolás Maduro dün seçimin büyük galibi olduğunu iddia etmesine rağmen muhalefet, adayı Edmundo Gonzalez'in %73,2 oyla ikna edici bir şekilde kazandığını söyleyerek zafer iddiasına karşı çıktı.

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Onlarca destekçi Caracas'taki genel merkezinin önünde alkışlarken Gonzalez, "Sizinle gerçeğin sakinliğiyle konuşuyorum. Şüphesiz ve matematiksel olarak geri döndürülemez zaferimizi gösteren çetele çizelgeleri elimizde." ifadelerini kullandı.

Muhalefet partileri, ülkedeki ekonomik krize ilişkin yaygın hoşnutsuzluğun ortasında, 11 yıllık iktidardan sonra Başkan Maduro'yu devirmek amacıyla Gonzalez'in arkasında toplanmıştı.

Bir dizi Batı ve Latin Amerika ülkesinin yanı sıra BM de dahil olmak üzere uluslararası kuruluşlar Venezuella yetkililerinden bireysel oy verme merkezlerindeki oylama kayıtlarını yayınlamalarını istedi.

ARJANTİN VE URUGUAY ZAFERİ TANIMADI

Öte yandan Arjantin ve Uruguay Venezuela'daki seçimleri tanımadığını duyurdu. Uruguay Dışişleri Bakanı Omar Paganini Pazartesi günü CNN'e verdiği röportajda, muhalefetin temiz bir şekilde kazandığı Venezuela'da Pazar günü yapılacak başkanlık seçimlerinde hükümetinin Nicolas Maduro'nun zaferini "asla" tanımayacağını söyledi. Ayrıca Maduro'nun zaferini tanımayan bir başka ülke de Arjantin oldu.

SİBER SALDIRIDAN MAKEDONYA'YI SORUMLU TUTULAR

Venezuela Başsavcısı Tarek William Saab Pazartesi günü Caracas'ta düzenlediği basın toplantısında, “CNE, otomatik oylama sistemi sayesinde yetkililerin tarihsel olarak yaptığı gibi, tüm oylama merkezlerinden gelen sonuçların yakında web sitesinde mevcut olacağını bildirdi” dedi.

Saab saldırının Balkanlar'daki Kuzey Makedonya'dan geldiğini ve amacının “CNE tarafından alınan verileri manipüle etmek” olduğunu iddia etti.

Saab ayrıca herhangi bir kanıt sunmadan Machado, Leopoldo López ve Lester Toledo gibi muhalefet liderlerinin söz konusu saldırının arkasında olduğunu iddia etti.