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Venezuela'da flaş gelişme: ABD kuklası Guaido'nun evi kuşatıldı!

Venezuela polisi, kendini devlet başkanı ilan eden Guaido'nun evini kuşatma altına aldı. Guaido, ailesinin evde olduğunu ve başlarına bir şey gelmesi halinde sorumluluğun Maduro hükümetinde olduğunu söyledi.

31 Ocak 2019 Perşembe 22:08
Venezuela'da flaş gelişme: ABD kuklası Guaido'nun evi kuşatıldı!

Venezuela güvenlik güçleri, ABD desteğiyle kendini devlet başkanı ilan eden Juan Guaido'nun evini kuşatma altına aldığı iddia edildi. Juan Guaidó, Twitter hesabından yaptığı açıklamada ailesinin evde olduğunu ve başlarına bir şey gelmesi halinde sorumluluğun Maduro hükümetinde olduğunu açıkladı.

"Darbe girişiminin arkasında ABD var"

ABD tarafından finanse edilen ve yönetilen darbe girişiminin olduğunu yineleyen Venezuela Devlet Başkanı Maduro, "Biz dünyanın en çok petrol rezervine sahip ülkesiyiz. ABD, Libya ve Irak'ta yaptığı gibi bizim petrolümüze el koymaya çalışıyor" dedi.

Venezuela'da sağlam bir demokrasinin olduğunu ve Venezuela'nın saygı gösterilmeyi hak ettiğini vurgulayan Maduro şu şekilde devam etti:

"ABD, petrolümüze el koymaya çalışıyor"

"Biz dünyanın en çok petrol rezervine sahip ülkesiyiz. ABD, Libya ve Irak'ta yaptığı gibi bizim petrolümüze el koymaya çalışıyor. Dünyanın en çok altın rezervi ve dünyanın dördüncü en fazla doğal gaz rezervi olan ülkesiyiz. Bize saldırmalarının sebebi büyük oranda doğal kaynak ve enerji zenginliğine sahip olmamızdır. Bu yüzden sizleri bilinçli olmaya, Donald Trump hükümeti etrafındaki Mike Pompeo, John Bolton, Mike Pence gibi radikallerin Venezuela hakkındaki yalanlarına inanmamaya ve yönettikleri darbeye izin vermemeye çağırıyorum."

Venezuela'da ne olmuştu?

Venezuela'da muhalefet ve iktidar yanlılarının 23 Ocak Çarşamba günü düzenlediği mitingler, ülke ve bölge açısından son derece önemli gelişmelere yol açmıştı.

Çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Juan Guaido, muhaliflerin mitinginde kendini geçici devlet başkanı ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmıştı.

Meksika, Türkiye, Rusya, Küba, Çin ve Bolivya ise Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine desteklerini yinelemiş, Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini açıklamıştı. Maduro, daha sonra yaptığı başka bir açıklamada, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkinin bittiğini fakat ticari ilişkinin süreceğini kaydetmişti.

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Haber Tarihi: 31 Ocak 2019 Perşembe 22:08
  1. Venezuela
  2. Maduro
  3. ABD
  4. Juan Guaido

YORUM YAZ

  • AlperAlper34 dk önce
    Demokrasiyi,ve devlet güçünü kendi çıkarlarına alet edersen sonun dünyadaki gelişmiş ülkeleri karşına alırsın.Ezilen insanların tek gittiği,gideceği yer Batı,neden kimse Suuda,Mısıra,İrana,Rusyaya,Çine falan gitmiyor?Geri kalmış ülkelerden ,siyasilerin ve işadamlarının hortumladıkları yüzmilyarlarca dolarlar da Batıya akmıyormu?Fark,batı paraya hoş geldin ama fakire dur diyor,yalan mı?
  • nostaljinostalji53 dk önce
    Demek ki yönetımde pek masum değil hani muhalafete baskı yapmaya calısıyor.Şimdi nolacak Diktatörlüklere karşı olan ülkeler 1 er 1 er Madurodan uzaklaşacak

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