Venezuela'da çıkan çatışmada 4 polis hayatını kaybetti
Venezuela'nın başkenti Karakas'ta silahlı çetelere yönelik operasyonda 4 polis öldü.
Venezuela İçişleri Bakanı Carmen Melendez, başkentin batısındaki Cota 905 adlı semtte silahlı çetelere yönelik operasyon düzenlendiğini, çıkan çatışmalarda 4 polisin hayatını kaybettiğini, 22 çete üyesinin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Güvenlik güçleri ile silahlı çete üyeleri arasında dün çıkan çatışmada ise 5 kişi ölmüş, 2'si polis 10 kişi yaralanmıştı.