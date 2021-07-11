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Dünya

Venezuela'da çıkan çatışmada 4 polis hayatını kaybetti

Venezuela'nın başkenti Karakas'ta silahlı çetelere yönelik operasyonda 4 polis öldü.

Yeniakit Publisher
2021-07-11 00:10:00 -
Venezuela'da çıkan çatışmada 4 polis hayatını kaybetti

Venezuela İçişleri Bakanı Carmen Melendez, başkentin batısındaki Cota 905 adlı semtte silahlı çetelere yönelik operasyon düzenlendiğini, çıkan çatışmalarda 4 polisin hayatını kaybettiğini, 22 çete üyesinin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Güvenlik güçleri ile silahlı çete üyeleri arasında dün çıkan çatışmada ise 5 kişi ölmüş, 2'si polis 10 kişi yaralanmıştı. 



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