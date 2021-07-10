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Dünya Venezuela'da çetelere operasyon! Ölü ve yaralılar var
Dünya

Venezuela'da çetelere operasyon! Ölü ve yaralılar var

Venezuela'nın başkenti Karakas'ta silahlı çetelere yönelik operasyonda 4 polis yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2021-07-10 23:06:00 -
Venezuela'da çetelere operasyon! Ölü ve yaralılar var

Venezuela'nın başkenti Karakas'ta silahlı çetelere yönelik gerçekleştirilen operasyonda 4 polis yaşamını yitirdi.

Ülke basınında çıkan habere göre, Venezuela polisi, başkentin batısındaki Cota 905 adlı semtte silahlı çetelere yönelik operasyon düzenledi.

Venezuela İçişleri Bakanı Carmen Melendez, çıkan çatışmalarda 4 polisin yaşamını yitirdiğini, 22 çete üyesinin etkisiz hale getirildiğini belirtti.

Melendez, çatışmalarda 28 kişinin de yaralandığını kaydetti.

Güvenlik güçleri ile silahlı çete üyeleri arasında dün çıkan çatışmada ise 5 kişi ölmüş, 2'si polis 10 kişi yaralanmıştı.

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