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Dünya Venezuela'da altın madeninde göçük: 12 kişi yaşamını yitirdi
Dünya

Venezuela'da altın madeninde göçük: 12 kişi yaşamını yitirdi

Yeniakit Publisher
2023-06-05 03:41:00 -
Venezuela'da altın madeninde göçük: 12 kişi yaşamını yitirdi

Venezuela'nın güneydoğusunda bulunan El Callao kasabasındaki altın madeninde yaşanan göçük sonucu 12 kişi hayatını kaybetti. Bölgede etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen kazada, 112 kişi ise sağ olarak kurtarıldı. Madenin uzun süre önce mühürlenerek kapatıldığı belirtilirken, yerel basında çıkan haberlerde, yasa dışı bir şekilde çalışmaya devam eden mühürlü madenlerin olduğu ifade edildi.

Venezuela'nın Bolivar eyaletinde yer alan El Callao kasabasında bulunan altın madeninde göçük meydana geldi. Bölgede etkili olan şiddetli yağış nedeniyle yaşanan göçükte 12 kişi hayatını kaybetti. Bolivar Eyaleti Vatandaş Güvenlik Bakanı Edgar Colina Reyes yaptığı açıklamada, "Madeni yağmurlar sular altında bıraktı, bu da madencilerin boğularak ölmesine sebep oldu" ifadesini kullanırken, kazanın geçtiğimiz çarşamba günü meydana geldiğini, kurtarma ekiplerinin çalışmasıyla cuma günü 5, dün ise 7 madencinin cansız bedenini madenden çıkarıldığını aktardı. Reyes, 112 kişinin ise madenden sağ olarak çıktığını açıkladı.

Maden mühürlüydü

Reyes ayrıca kazanın yaşandığı altın madeninin uzun süre önce mühürlenerek kapatıldığını belirtti. Yerel basında çıkan haberlerde ise, ülkede uygunsuz koşullar sebebiyle mühürlenen birçok madenin, işçilere yüksek ücretler teklif ederek yasa dışı bir şekilde çalışmaya devam ettikleri ifade edildi. Venezuela'nın El Callao kasabasındaki aynı altın madeninde 2021 yılında meydana gelen göçük sonucu 1 madenci hayatını kaybetmişti.

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