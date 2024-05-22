Venezuela'da altın madeni çöktü! 4 kişi öldü
Venezuela'nın Bolivar eyaletinde bir altın madeninde meydana gelen göçük sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi.
Venezuela basınında çıkan habere göre, eyalete bağlı Sifontes kasabasındaki altın madeninde çökme meydana geldi.
Olayda 4 madenci yaşamını yitirdi.
Risk Yönetimi ve Sivil Korumadan Sorumlu Carlos Perez Ampueda, açıklamasında, çökmenin toprak kaymasından kaynaklandığını belirtti.
Ampueda, göçük altında madencilerin olup olmadığının tespit edilmesi için arama kurtarma çalışması başlatıldığını kaydetti.
Kaynak: AA
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