Venezuela ve Türkiye arasında yeni anlaşmalar imzalandı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Venezuela'ya yaptığı ziyaret kapsamında başkent Karakas'ta Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza ile yaptığı görüşmenin ardından uzlaşılan konularda bazı anlaşmaları imzaladı. Anlaşma çerçevesinde Türkiye ve Venezuela arasında kültür, arşivler ve Türk kürsüsü konularında 4 anlaşmaya imzalandı.

Çavuşoğlu ve Maduro görüşecek

Venezuela'da bir dizi temaslarda bulunacak olan Bakan Çavuşoğlu; Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro ve Cumhurbaşkanı Başyardımcısı Delcy Rodriguez ile de görüşecek. Merakla beklenen görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası konular hakkında görüş alışverişinde bulunulması bekleniyor.