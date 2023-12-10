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Dünya Venezuela ve Guyana Devlet Başkanları, ihtilaflı Esequibo bölgesi için bir araya gelecek
Dünya

Venezuela ve Guyana Devlet Başkanları, ihtilaflı Esequibo bölgesi için bir araya gelecek

Yeniakit Publisher
2023-12-10 07:05:00 -
Venezuela ve Guyana Devlet Başkanları, ihtilaflı Esequibo bölgesi için bir araya gelecek

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve Guyana Devlet Başkanı Irfaan Ali, ihtilaflı Esequibo bölgesi sorununu "yüz yüze" konuşmak için 14 Aralık'ta bir araya gelecek.

Tarafların, Karayipler'de ada ülkesi Saint Vincent ve Grenadinler'de, Başbakan Ralph Gonsalves'in ev sahipliğinde 14 Aralık'ta yüz yüze görüşeceği bildirildi.

Gonsalves'in, iki lidere hitaben yazdığı mektupta, "Toprak anlaşmazlığını çevreleyen olaylar ve durumlar göz önünde bulundurularak, herkesin menfaatine olacak şekilde Venezuela ile Guyana Devlet Başkanlarının yüz yüze ayrıntılı bir diyalog kurmalarının acil olduğuna kanaat getirdik. Her iki devlet başkanı da barış içinde bir arada yaşama arayışını destekliyor." ifadesine yer verildi.

Tarafların bir araya gelmesi için Latin Amerika ve Karayip Devletleri Topluluğu (CELAC) ve Karayip Ortak Pazarının (CARICOM) arabuluculuk ettiği bilgisi paylaşıldı.

İki lidere diyalog çağrısında bulunan ve Devlet Başkanı Maduro ile gün içinde telefonda konuşan Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın da Guyana ve Venezuela'nın isteği üzerine toplantıya iştirak edeceği kaydedildi.

Sosyal medya hesabı X'ten açıklamada bulunan Maduro, "Bolivarcı barış diplomasisini her zaman Venezuela'nın tarihi haklarını savunmak için maksimum düzeyde etkinleştiriyorum. Bir kez daha yalanları, provokasyonları ve tehditleri bertaraf edeceğiz." diye konuştu.
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Venezuela'da yapılan ve Esequibo bölgesinin bu ülkeye ait olduğu yönünde sonuçlanan referandumun ardından harekete geçen Venezuela yönetimi, Guyana'nın yaklaşık 4'te 3'üne karşılık gelen bölgeyi kontrolü altına alma tehdidinde bulunmuştu.

Esequibo uyuşmazlığı

Venezuela ile Guyana arasındaki Esequibo bölgesi anlaşmazlığı, Guyana'nın bağımsızlığından önceki döneme dayanıyor.

Guyana'nın İngiliz sömürgesi olduğu dönemde, 1899 tarihli sınır tahkimi kararına göre Esequibo Nehri, Guyana'nın batı sınırı olarak belirlenmişti.

Ancak bağımsızlığını 1966'da kazanan ve 1970'te İngiliz Milletler Topluluğuna dahil olan Guyana, bu sınırı tanımayarak Esequibo'nun kendisine ait olduğunu ilan etmişti.

​​​​​​​Halihazırda, Esequibo bölgesi veya Guyana Esequiba olarak bilinen bölge Guyana'nın ortalarında bulunan Esequibo Nehri'nin batısında, ülkenin ise kuzeyinde yer alıyor.

Bölgenin doğal kaynaklar açısından son derece zengin olduğu belirtiliyor.

 

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