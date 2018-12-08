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Venezuela, Türkiye'ye 20 ton altın gönderdi

Ekonomik krizle boğuşan ve Türkiye ile ilişkileri ileri derecede geliştiren Venezuela, milyonlarca dolar değerindeki 20 tonluk altını Türkiye'ye gönderdiği öne sürüldü.

08 Aralık 2018 Cumartesi 18:16
Venezuela, Türkiye'ye 20 ton altın gönderdi

Rusya Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (RİSİ) ABD, Kanada ve Latin Amerika Ülkeleri Merkezi Başkan Yardımcısı Dmitriy Burıh, Sputnik'e verdiği röportajda Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ve yenilenen hükümetin yeni görev süresinde en önemli görevlerinden birinin ekonomik bağları azami derecede çeşitlendirmek ve yeni ortaklar bulmak olduğuna dikkat çekti.

"20 ton altın üretildi, büyük bir kısmı gönderildi"

Ankara'nın da yeni ortaklar üzerinden ticari-ekonomik ilişkilerini genişletmeyi istediği için Venezuela ile Türkiye arasındaki ilişkilerin gelişmeye devam edeceklerini söyleyen Burıh, şöyle konuştu: "Venezuela Türkiye'nin şimdiye kadar fazla açılmadığı Latin Amerika pazarına açılan kapısı olacak. Ayrıca Venezuela Türkiye menşeili ürünler için büyük bir pazar. Ankara'nın diğer pek çok ülke gibi aktif bir biçimde altın satın aldığı da unutulmamalı, Venezuela'da bu yıl milyonlarca dolar değerinde 20 ton altın üretildi ve altının büyük bir kısmı Türkiye'ye ihraç edildi. Bu nedenle Venezuela-Türkiye arasındaki ilişkilerin geleceğini umut verici olarak değerlendiriyorum."

Haber Tarihi: 08 Aralık 2018 Cumartesi 18:16
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  7. Rusya Stratejik Araştırmalar Enstitüsü
  8. RİSİ
  9. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro

YORUM YAZ

  • Mehmet0Mehmet056 dk önce
    20 ton altın üretilmiş. Ama Türkiye’ye gönderilmiş mi .? Venezuela’nın yıllık üretimini Türkiye’ye göndermiş gibi yansıtmışsınız
  • DoktorDoktor1 sa önce
    Emperyalist küfürist sürüngen sapıklara karşı önlemini almış maduro. Küfürizmi BOYKOT
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