  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Venezuela, Sputnik V ile 10 milyon Kovid-19 doz aşı anlaşması imzaladı
Aktüel

Venezuela, Sputnik V ile 10 milyon Kovid-19 doz aşı anlaşması imzaladı

Yeniakit Publisher
2020-12-30 07:17:10 -
Venezuela, Sputnik V ile 10 milyon Kovid-19 doz aşı anlaşması imzaladı

BOGOTA (AA) - Venezuela, Rusya’nın geliştirdiği Sputnik V isimli yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısından 10 milyon doz aşı alımı için anlaşma imzalandığını açıkladı.

Devlet Başkanı Nicolas Maduro, düzenlediği basın toplantısında, aşının ilk sevkiyatının 2021'in başında ülkeye ulaşacağını belirterek, "Venezuela'da ikamet eden herkes milliyeti ne olursa olsun istisnasız aşılanacak. Moskova ile daha fazla tıbbı malzemelere erişim için bir anlaşma daha imzaladık. Teşekkürler Başkan Putin!" ifadesini kullandı.

Sağlık durumu hassas olanlara aşıda öncelik verileceğini vurgulayan Maduro, "Ülkede 90 gün içinde 10 milyon Venezuelalının ücretsiz olarak aşılanmasını amaçlıyoruz." dedi.

Aşı anlaşması Venezuela Sağlık Bakanı Carlos Alvarado ve Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza ile Rusya'nın Venezuela Büyükelçisi Sergey Melik-Bağdararov arasında imzalandı.

Ülkede 112 bin 636 kişi virüse yakalanırken 1018 kişi yaşamını yitirdi.





Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Melikşah ve Hasan Sabbah’ın karşı karşıya geldiği o sahne bomba etkisi yaptı! Yeni bölümün ilk sahnesi yayınlandı
Gündem

Melikşah ve Hasan Sabbah’ın karşı karşıya geldiği o sahne bomba etkisi yaptı! Yeni bölümün ilk sahnesi yayınlandı

Dün akşam 14. Bölümü TRT 1 ekranlarında yayınlanan sevilen tarih dizisi Uyanış: Büyük Selçuklu'daki savaş sahnesi nefes kesmişti. Herkes yen..
Katar'dan flaş Türkiye açıklaması: Devam edeceğiz
Gündem

Katar'dan flaş Türkiye açıklaması: Devam edeceğiz

Katar Ankara Büyükelçisi Salim Mübarek Al Şafi, Türkiye’nin yatırımcıları cezbeden tüm bileşenlere sahip olduğunu belirterek, gayrimenkul, i..
Vuhan'da gerçek tablo ortaya çıktı
Dünya

Vuhan'da gerçek tablo ortaya çıktı

Koronavirüsün Çin'in Vuhan kentinde ilk ortaya çıktığı döneme ilişkin, olarak çarpıcı bir iddia geldi. Yapılan araştırmaya göre, şehirde 500..
Satılık 2017 model Audi
Satılık 2017 model Audi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay