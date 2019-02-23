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Venezuela ordusundan kaçıp Kolombiya'ya sığındılar!

Venezula ordusunda görev yapan askerlerin bir kısmı tek tek Kolombiya'ya sığınıyor. Simon Bolivar Uluslararası Köprüsü üzerinden Kolombiya'ya geçen askerler, Guaido'yu Devlet Başkanı olarak tanıyor.

23 Şubat 2019 Cumartesi 23:56
Venezuela ordusundan kaçıp Kolombiya'ya sığındılar!

Kolombiya göçmenlik idaresi Migracion Colombia, Venezuelalı askerlerin sınırı geçerek Kolombiya'ya iltica ettiğini açıkladı.

Gün içerisinde Venezuela ordusundan 3 asker, Kolombiya'nın Cucuta ve Venezuela'yı San Antonio del Tachira kentlerini birbirine bağlayan Simon Bolivar Uluslararası Köprüsü'ne gelerek, ülkelerinden ayrılmak için yardım istemişti. Venezuela hükümetinin dün kapattığı köprüye iki zırhlı araçla gelen askerler, Migracion Colombia yetkililerinin gözetiminde Kolombiya tarafına alındı.

Guaido'yu tanıdılar

Venezuela'nın Kolombiya sınırındaki Urena kentinde, bir grup Venezuelalı Kolombiya'ya geçmeye çalıştı. Urena'da yaşayıp Kolombiya tarafındaki Cucuta kentinde çalışan halk ile güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı.

Bu arada, Venezuela'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, halkı, kitleler halinde insani yardımın ülkeye girebilmesini sağlamak için sokağa çıkmaya çağırdı. Pasif gösteri çağrısı yapan Guaido, silahlı kuvvetlerden, ülkeye insani yardım girişini engellememeleri talebini yineledi. Sınırı geçen askerler de Venezuela lideri olarak Guaido'yu tanıdı.

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Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 23:56
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YORUM YAZ

  • SelimSelim55 dk önce
    Hainler tek tek kaçıyor. Vatansız itler.

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