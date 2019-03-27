Venezuela Milli Takımı şoku yaşadı! Maç formaları yetişmeyince...

Katalonya ile hazırlık maçı yapan Venezuela Milli Takımı'nın forma yerine üzerine logo ve numara basılmış yürüyüş tişörtleriyle sahaya çıktığı belirtildi.

İtalyan forma tedarikçisi Givova, Venezuela Milli Takımı'na maç için forma yetiştiremeyince çareyi Fransız spor perakendecisi Decathlon'dan aynı renkte yürüyüş tişörtleri satın almakta buldu.

Markanın etiketini kesen Givova, tişörtün üzerine de takımın logosunu ve oyuncuların numaralarını bastırdı. Tedarikçi firma, kendi adını basmayı da ihmal etmedi.

Maçın ardından Venezuelalı oyuncu Tomas Rincon sosyal medyadan duruma tepki gösterdi. Rincon, "Givova, sizden milli formamıza ve ekip üyelerimize saygı bekliyoruz. Bu ayıp" dedi.

Decathlon: Sponsor değiliz

Decathlon da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Venezuela futbol takımının sponsoru değiliz" ifadelerine yer verdi.

Decathlon'un çok bilinen markalarından ‘Quechua'ya ait olan ve pek çok renk seçeneği bulunan yürüyüş tişörtleri Avrupa'daki mağazalarda yaklaşık 8 Euro'ya satılıyor.

Maç forma skandalıyla gündeme gelirken, Venezuela da sahadan 2-1 yenik ayrıldı.