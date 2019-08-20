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Venezuela Kurucu Meclis Başkanı ABD ile gizli görüşme iddialarını yalanladı

Venezuela Kurucu Meclis Başkanı Diosdado Cabello, ABD yönetimine yakın temas halindeki biriyle gizli görüşmelerde bulunduğu iddialarını reddetti

20 Ağustos 2019 Salı 18:09
Venezuela Kurucu Meclis Başkanı ABD ile gizli görüşme iddialarını yalanladı

ANKARA (AA) - Venezuela hükümetinin iki numaralı ismi olarak bilinen Kurucu Meclis (ANC) Başkanı Diosdado Cabello, ABD Başkanı Donald Trump yönetimine yakın bir kişiyle gizli görüşmeler yaptığı iddialarını yalanladı.

Ülkenin liman kenti La Guaira’da basın açıklaması yapan Capello, medyada yer alan "Trump’a yakın kişilerle gizli görüşmede bulunduğuna" ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Capello, bu tür müzakerelerin, sadece Venezuela’da, Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun izniyle ve hükümet temsilcileriyle yapılabileceğini ifade etti.

Adının açıklanmasını istemeyen ABD'li bir yetkili, Associated Press (AP) ajansına, Trump yönetimiyle yakın temas halindeki birinin geçen ay başkent Caracas'ta ülkenin Maduro'dan sonra en güçlü ismi olarak görülen ANC Başkanı Cabello ile bir araya geldiğini söylemişti.

Venezuela'da sosyalist partinin önde gelen simalarından 56 yaşındaki Cabello'nun hükümet ve güvenlik güçleri üzerinde etkisi olduğu ifade ediliyor. Cabello, ABD'li yetkililer tarafından yolsuzluk, uyuşturucu ticareti ve ABD'li bir senatöre ölüm tehditlerinde bulunmakla suçlanıyordu.

- Venezuela'daki gelişmeler

Geçen yıldan bu yana ağır ekonomik krizin yanı sıra siyasi çalkantıların yaşandığı Venezuela'da muhalefetin kontrolündeki Ulusal Meclisin Başkanı Juan Guaido, 23 Ocak'ta kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş, başta ABD olmak üzere birçok Latin Amerika ve Batı ülkesinin desteğini almıştı.

Guaido ile partisinin ev hapsindeki eski lideri Leopoldo Lopez, 30 Nisan'da bir grup askerle Maduro hükümetini devirmek üzere halkı sokağa çağırmıştı.

Muhalifler bu çağrı üzerine birçok kentte sokağa çıkmış, protestolar daha sonra belirli bölgelerde şiddet eylemlerine dönüşmüştü.

Maduro taraftarlarının da sokağa çıkarak Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores etrafında toplandığı günün sonunda, Lopez önce Şili ardından da İspanya Büyükelçiliğine sığınmıştı.

Norveç'in ara buluculuğunda, Venezuelalı hükümet ve muhalefet temsilcileri arasında yürütülen görüşmeler ise ağustos ayı başında Maduro yönetimi tarafından askıya alınmıştı.

Uluslararası Göç Örgütü (IOM) ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), son yıllarda ekonomik ve siyasi buhranın yaşandığı Venezuela'da ülkesini terk edenlerin sayısının 4 milyona çıktığını açıklamıştı.




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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 18:09
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