0553 313 94 23

Venezuela ilan etti! Biz hazırız

Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, "Kendimizi savunmak ve mukabele etmek için hazırız. Fakat size şunu garanti edebilirim ki, kardeş bir ülkeye asla saldırmayacağız." dedi.

14 Eylül 2019 Cumartesi 14:47
Venezuela ilan etti! Biz hazırız

Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde düzenlediği basın toplantısında, ABD'den gelecek herhangi bir saldırıya karşı hükümetinin, ordusunun ve 30 milyon Venezuelalının ülkesini savunmak için hazır olduğunu vurguladı.

Venezuela halkının kendi topraklarını savunacağını belirten Arreaza, hiçbir ülkenin bunu engelleyemeyeceğini söyledi.

"ABD, Venezuela'nın egemenliğine saygı göstermek zorundadır"

Arreaza, ABD Başkanı Donald Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın Beyaz Saray'daki görevine son vermesine değinerek, "Kimin gittiği, kimin geldiği bizim için önemli değil. Biz sadece her zaman olduğu gibi Venezuela'ya saygı gösterilmesini istiyoruz. ABD, Venezuela'nın egemenliğine saygı göstermek zorundadır. Biz onlarınkine saygı duyuyoruz" diye konuştu.

Venezuela ordusunun Kolombiya sınırı boyunca genişletilmiş askeri tatbikatlara başlamasına ilişkin bir soru üzerine Arreaza, şunları kaydetti: "Kendimizi savunmak ve mukabele etmek için hazırız. Venezuela'nın kutsal topraklarına kimsenin ayak basmasına izin vermeyeceğiz. Fakat size şunu garanti edebilirim ki, kardeş bir ülkeye asla saldırmayacağız. Sadece toprak bütünlüğümüzü koruyacağız"

Arreaza, Kolombiya sınırındaki askerlerinin provakasyonda bulunmadığını sadece ülkelerini korumak için tatbikat yaptığının altını çizerek, "Paramiliter gruplar nerede? Eski Venezuela askerleri nerede? Kolombiya'da" ifadelerini kullandı.

Konuşmasında ABD Başkanı Trump'a sert eleştirilerde bulunan Arreaza, "Amerikan emperyalizminin" ülkesine yönelik yaptırımlarının her bir Venezuela vatandaşını olumsuz yönde etkilemeye devam ettiğine dikkati çekti.

Arreaza, BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinin ülkesine yönelik hazırladığı raporun da gerçekleri yansıtmadığını sadece bir önceki raporun kopyası olduğunu sözlerine ekledi.

Tatbikatı Maduro duyurmuştu

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, salı günü yaptığı açıklamada, Venezuela ordusunun Kolombiya sınırı boyunca genişletilmiş askeri tatbikatlara başladığını duyurmuştu.

Maduro, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Egemenlik ve Barış 2019" adlı askeri tatbikatın Kolombiya sınırında başladığını belirterek "Savunma kaynaklarımızı tam anlamıyla kullanarak egemenliğimizi ve ulusal barışı korumanın zamanı geldi" ifadesini kullanmıştı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 14:47
  1. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro
  2. Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Güneş ışınlarına dikkat
    1. Güneş ışınlarına dikkat
    2. Tarihi çarşıda temizlik seferberliği
    3. Mardin'de babasıyla aynı gün, aynı..
    4. Yeni Çorumspor’da hedef 3 puan
    5. Bursa’da yed-i emin deposunda büyük..
    6. Rusya'da korkunç kaza! Çok sayıda ölü..
    7. Sürücüler dikkat! Motorine zam geliyor
    8. Almanya’da bir evde gizlenmiş çok..
    9. "İhracatımızı artırmak ve tabana..
    10. Gaziantep'te küçük Emir..
    11. Elazığ’da ‘teröre lanet’ yürüyüşü
    12. Melih Gökçek'ten İYİ Parti'nin..
    13. Görme Engelliler Milli Futbol Takımı..
    14. Venezuela ilan etti! Biz hazırız
    15. Venezuela açıkladı! Maduro harekete..
    16. "Teröre Lanet, Kardeşliğe Davet"..
    17. Vali Gürel Sandalye Fabrikası hakkında..
    18. Şemsi Denizer’in anısına futbol..
    19. Afganistan'da voleybol müsabakasına..
    20. Antalya’da yaşlı kadına FETÖ..
    21. Prof. Dr. Murat Yurtcan, Trakya..
    22. Üzümün pekmeze uzanan hikayesi
    23. Evde doğal parfüm nasıl yapılır? Ev..
    24. Manisa'da armut ağacı Eylül ayında..
    25. Narkotik polisinden "Huzurlu Okul"..
    26. Yeni Zigana Tüneli'nin yüzde 61'i..
    27. Ahşap evde çıkan yangın korkuttu
    28. HDP'li başkan tutuklandı!
    29. Bakan Varank'tan KOBİ'lere tarihi çağrı
    30. Milli marş söyleyerek tepki..
    Sosyal medya hesabından duyurdu! 'AK Parti'den bu saat itibari ile istifa ediyorum'
    Sosyal medya hesabından duyurdu! 'AK Parti'den bu saat itibari ile istifa ediyorum'
    Rusya'dan flaş açıklama: Suriye'deki savaş sona erdi
    Rusya'dan flaş açıklama: Suriye'deki savaş sona erdi
    EBRD Başkanı'ndan önemli açıklamalar: "Türkiye olmadan düşünülemez!"
    EBRD Başkanı'ndan önemli açıklamalar: "Türkiye olmadan düşünülemez!"
    Erdoğan da, Erbakan’a ihanet mi etmişti?
    Erdoğan da, Erbakan’a ihanet mi etmişti?
    Londra'ya Bayraktar İHA damgası! Rakipleri kalkamazken...
    Londra'ya Bayraktar İHA damgası! Rakipleri kalkamazken...

    Günün Karikatürü

    14 Eylül 2019
    ﻿Davutoğlu’cu eski milletvekilinden şok iddia! “Erdoğan aday etti ben kabul etmedim”
    ﻿Davutoğlu’cu eski milletvekilinden şok iddia! “Erdoğan aday etti ben kabul etmedim”
    Meral Akşener'den Cumhur İttifakı açıklaması: Onca kalabalık içinde...
    Meral Akşener'den Cumhur İttifakı açıklaması: Onca kalabalık içinde...