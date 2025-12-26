  • İSTANBUL
Venezuela hükümeti ilan etti: 99 mahkum için af kararı çıktı!

Venezuela hükümeti ilan etti: 99 mahkum için af kararı çıktı!

Venezuela'da Nicolas Maduro hükümeti, Temmuz 2024 seçimleri sonrası çıkan olaylarda tutuklanan 99 kişi için af kararı aldı. Bakanlık bu adımı "barış ve diyalog" hamlesi olarak tanımlarken, sivil toplum kuruluşları serbest kalan kişi sayısı konusunda rakamların tutarsız olduğunu iddia ediyor.

Venezuela Cezaevi Hizmetleri Bakanlığı, geçtiğimiz yıl düzenlenen devlet başkanlığı seçimlerinin ardından patlak veren protestolarda gözaltına alınan mahkumlarla ilgili beklenen kararı duyurdu. Hükümet, toplamda 99 vatandaşın serbest bırakılacağını resmen ilan etti.

"BARIŞ VE DİYALOGUN GÖSTERGESİ"

Bakanlıktan yapılan resmi açıklamada, her vakıanın titizlikle incelendiği ve bu kararın devletin adalete olan bağlılığını simgelediği vurgulandı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"99 vatandaşın serbest bırakılması, devletin barış, diyalog ve adalete olan bağlılığının bir göstergesidir. Hükümetimiz, emperyalist kuşatma ve saldırganlıklar karşısında bile tüm tutuklulara hukuka uygun muamele garantisi vermektedir."

Bu hamle, yılın en kapsamlı affı olarak değerlendirilirken; hükümet, ABD ile yaşanan siyasi ve askeri gerginliğe rağmen "mali ve hukuki egemenlik" vurgusu yapmayı ihmal etmedi.

RAKAMLARDA "TUTARSIZLIK" İDDİASI

Ancak hükümetin açıklaması muhalefet ve sivil toplum kuruluşları nezdinde şüpheyle karşılandı. "Ceza Forumu" adlı sivil toplum kuruluşu, şu ana kadar sadece 45 kişinin özgürlüğüne kavuştuğunu öne sürdü. Muhalif kaynaklar, ülkede hala 900’den fazla kişinin "siyasi tutuklu" statüsünde cezaevlerinde bulunduğunu iddia ediyor.

Temmuz 2024 seçimlerinde Nicolas Maduro’nun zaferini ilan etmesinin ardından çıkan protestolarda 2 binden fazla kişi gözaltına alınmıştı. Bu son af kararı, uluslararası kamuoyunda Maduro yönetiminin yumuşama sinyali olarak yorumlanıyor.

 

