Venezuela halkından flaş karar! İmza kampanyası başlatıldı

Siyasi krizle çalkalanan Venezuela’nın başkenti Caracas’ta olası bir ABD müdahalesine karşı imza kampanyası başlatıldığı belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump, pazar günü, Venezüella'daki siyasi gerilimi çözmeyi hedefleyen bir askeri müdahalenin de seçenekler arasında olduğunu söylemişti. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ise, Washington'un Venezuela'nın petrol zenginliklerini ele geçirmeye çalıştığını dile getirmişti. Maduro, pazartesi günü yapılan bir askeri geçit töreni sırasında da, ‘her meydanda, askeri birliklerde, her okulda ve her fabrikada' ABD müdahalesine karşı imza kampanyası başlatılacağını duyurmuştu.

İmzalar toplanıyor

Kampanya kapsamında toplanan imzaların daha sonra Beyaz Saray'a gönderilmesi bekleniyor.

Maduro destekçileri dün sabah saatlerinde Caracas'taki Dışişleri Bakanlığı binasının hemen yanında ve Ulusal Meclis'in karşısında bulunan Bolivar Meydanı'nda toplandı.

Libertador Bolivar Belediye Başkanı Erika Farias, gösteri sırasında gazetecilere, Venezüella'nın bir askeri çatışmaya karşı olduğunu vurgulayarak, "İmparatorluğa (ABD) etkili bir mesaj göndermek üzere imza toplamaya başlıyoruz" dedi.

Venezüella'da iktidardaki Birleşik Sosyalist Parti'nin lideri Dario Vivas da imza toplayanlar arasındaydı.

Aynı zamanda erken devlet başkanlığı seçimi düzenleme olanaklarını araştırmakla görevli bir komisyonun başında bulunan Vivas şunları söyledi: "Venezüella halkı, ABD'nin vatanımıza yönelttiği tehditleri reddediyor. Bugün burada, imza kampanyası sürecini başlatmak için toplandık."

Hiçbir seçime girmeyen Guaido kendini başkan ilan etti

Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido, geçtiğimiz ay, Maduro'nun 2018'de başkan seçilmesini gayrimeşru ilan ederek kendisini Venezüella'nın geçici devlet başkanı ilan etmişti. Muhalif lider, ABD ve müttefiki bazı ülkeler tarafından tanınmıştı. Ancak diğer ülkelerle birlikte Rusya ve Çin, ülkenin meşru başkanı olarak Maduro'ya desteklerini sunmuşlar ve Venezüella'nın iç işlerine müdahale etmekten kaçınılması ilkesine saygı gösterilmesini istemişlerdi.

Maduro'yu Venezüella'nın resmi devlet başkanı olarak tanıyan ülkeler arasında Türkiye de bulunuyor.

Pazartesi günü de, AB'nin Maduro'ya verdiği ‘sekiz gün içinde yeni başkanlık seçimleri düzenlenmesi' yönündeki ültimatomun süresinin sona ermesi üzerine bir dizi AB ülkesi Guaido'yu ülkenin devlet başkanı olarak tanıdıklarını açıklamıştı.

İtalya veto etti

AB ülkelerinin, Guaido'yu başkan tanıdıklarını ortak bir açıklamayla duyurmaları bekleniyordu; ancak Brüksel'deki diplomatik bir kaynağa göre İtalya bu girişimi veto etti.