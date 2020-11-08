Venezuela Devlet Başkanı Maduro'dan Joe Biden'a 'diyaloğa hazırız' mesajı

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD Başkanı seçilen Joe Biden'ı tebrik etti ve ülkesinin diyaloğa hazır olduğunu açıkladı.

Maduro, Twitter'da Biden ve Kamala Harris'i tebrik ederek, "Kurtarıcı Simon Bolivar'ın anavatanı Venezuela, ABD halkı ve hükümeti ile diyalog ve anlayışa her zaman hazır olacak" dedi.

Maduro'nun diyalog çağrılarına olumlu yanıt vermeyen ABD Başkanı Donald Trump'ın hükümeti, Venezuela'da meşru hükümet olarak kendi kendini geçici başkan olarak ilan eden Juan Guaido'yu destekliyor.

"Tüm yasal sorunların çözülmesini bekleyeceğiz"

Meksika Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, Trump'ın kendilerine saygılı olduğunu ve birlikte güzel anlaşmalar imzaladığını söyledi.

Obrador, seçim sonuçlarıyla ilgili olarak, "Tüm yasal sorunların çözülmesini bekleyeceğiz. Pervasız olmak, düşüncesiz hareket etmek, halkların kendi kaderini tayin etmek ve başkalarının haklarına saygı duyulmasını istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Uruguay Cumhurbaşkanı Luis Lacalle Pou, Twitter'da yaptığı açıklamada, "ABD'nin seçilmiş başkanı Joe Biden'i kutluyorum. Ülkelerimiz arasındaki ilişkileri halkımızın iyiliği için güçlendirmek için çalışacağız." dedi.