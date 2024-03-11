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Gündem Venezuela Devlet Başkanı Maduro bizdeki laikçileri etti madara
Gündem

Venezuela Devlet Başkanı Maduro bizdeki laikçileri etti madara

Yeniakit Publisher
2024-03-11 08:42:00 - 2024-03-11 08:45:32
Venezuela Devlet Başkanı Maduro bizdeki laikçileri etti madara

Bizdeki bazı laikçi kesim namaz kılmayı oruç tutmayı gericilik, Kur’an öğrenmeyi çağdışı olarak göredursunlar Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ramazan ayı için kutlama mesajı yayımlayarak bizdeki laikçileri madara etti.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ramazan ayının başlaması münasebetiyle kutlama mesajı yayımladı.

Sosyal medya hesabı X'ten paylaşımda bulunan Maduro, "Dünyanın dört bir tarafındaki Müslüman toplumu kardeşlerimizin ramazan ayı başlangıcı kutlu olsun. Bu kutsal dönemde Tanrı'nın size huzur, esenlik ve mutluluk getirmesini diliyorum." ifadesini kullandı.

Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil de X'ten paylaştığı kutlama mesajında, "Ramazan ayının bu ilk gününde Venezuela, başta kahraman Filistin halkı olmak üzere Müslüman halklara ve milletlere selamlarını gönderiyor. Venezuela'da yer alan Müslüman topluluklara da iyi temennilerimizi iletiyoruz. Hepinize bereketli ve huzur dolu ramazan dileriz." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı görevine yeniden seçilmesinin ardından Beştepe'de göreve başlama töreni düzenlenmişti. Söz konusu törene katılan isimlerden biri de en ön sırada oturan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro olmuştu. Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı görevine tekrar seçilmesi vesilesiyle düzenlenen törende Maduro'nun Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın ettiği dua sırasında ellerini semaya kaldırması dikkat çeken bir detay olmuştu.
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