  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Ahmet Hamdi Çamlı Menemen hadisesini anlattı! 'Bir CHP tiyatrosu'

Enerji teknolojisi devi Türk şirketi: Deprem Bölgesine destek için karara imza attı! Resmi açıklama geldi

Tansiyon düşmüyor! ABD'nin tehdidine tehditle karşılık

İBB'nin engelleniyoruz yalanı: 33 milyar lira krediye rağmen ortada metro yok!

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral Fatih Altaylı'ya açtı ağzını yumdu gözünü! 'İblisin evladı, ajan, mürted zındık'

Üç ABD askeri öldürülmüştü! İHA saldırısının Beyaz Saray failleri açıkladı!

Hollanda dünyaya duyurdu: Uber'e 10 milyon euro ceza yazdık

Bakan Şimşek: Kripto ile ilgili düzenlemeyi meclise gönderiyoruz

Kassam Tugayları paylaştı! İsrail'i dünyaya rezil eden görüntüler

Mehmet Şimşek'ten 'vergi' açıklaması!
Gündem Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Bakan Alparslan Bayraktar ile görüşmesini "muhteşem" olarak nitelendirdi
Gündem

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Bakan Alparslan Bayraktar ile görüşmesini "muhteşem" olarak nitelendirdi

Yeniakit Publisher
2024-02-01 07:04:00 -
Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Bakan Alparslan Bayraktar ile görüşmesini "muhteşem" olarak nitelendirdi

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkesini ziyaret eden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile yaptığı görüşmeye ilişkin, "Alparslan Bayraktar ile muhteşem görüşme" ifadesini kullandı.

Maduro, sosyal medya hesabı X'ten Bakan Bayraktar ile yaptığı görüşmenin fotoğraflarını paylaşarak, "Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile muhteşem görüşme. Her iki ülkenin faydasına olacak şekilde ticari alışverişimizin düzeyini yükseltmek amacıyla enerji ve madencilik konularındaki ittifakları güçlendirmek için konuştuk ve fikir alışverişinde bulunduk." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Bayraktar da sosyal medya hesabındaki paylaşımında, "Karakas ziyaretimizde Venezuela Devlet Başkanı Sayın Nicolas Maduro ile de görüşme fırsatı bulduk. Sayın Cumhurbaşkanlarımızın liderliğinde gerçekleştirilen karşılıklı resmi ziyaretler neticesinde iki ülke ilişkileri farklı bir boyuta taşınmıştır. Hedefimiz sağlam temeller üzerinde yükselen ilişkilerimizi enerji ve madencilik alanındaki işbirliklerimizle daha da büyütmek olacaktır." ifadelerini kullanmıştı.

 

Venezuela, ABD'ye "sert" karşılık verecek
Venezuela, ABD'ye "sert" karşılık verecek

Dünya
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Venezuela, ABD'ye "sert" karşılık verecek

ABD, Venezuela ülkesine petrol, doğal gaz ve altın satışını iptal etti!
ABD, Venezuela ülkesine petrol, doğal gaz ve altın satışını iptal etti!

Dünya

ABD, Venezuela ülkesine petrol, doğal gaz ve altın satışını iptal etti!

Bakan Bayraktar, Venezuela Petrol Bakanı Tellechea ile bir araya geldi
Bakan Bayraktar, Venezuela Petrol Bakanı Tellechea ile bir araya geldi

Ekonomi

Bakan Bayraktar, Venezuela Petrol Bakanı Tellechea ile bir araya geldi

Venezuela'dan ABD'ye rest!
Venezuela'dan ABD'ye rest!

Dünya

Venezuela'dan ABD'ye rest!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23