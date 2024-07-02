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Gündem Venezuela Devlet Başkanı Maduro, ABD ile diyalog sürecini yeniden başlatacaklarını belirtti
Gündem

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, ABD ile diyalog sürecini yeniden başlatacaklarını belirtti

Yeniakit Publisher
2024-07-02 07:07:00 -
Venezuela Devlet Başkanı Maduro, ABD ile diyalog sürecini yeniden başlatacaklarını belirtti

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD hükümeti ile diyalog sürecini yeniden başlatacaklarını duyurdu.

Haftalık basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Maduro, ABD hükümetiyle 3 Temmuz Çarşamba günü diyalog sürecini tekrar başlatacaklarını belirtti.

Maduro, "ABD hükümetinden görüşmelerin ve doğrudan diyaloğun yeniden başlatılması yönünde iki ay boyunca teklifler aldım, açıkçası iki ay düşündükten sonra bu teklifi kabul ettim. Önümüzdeki çarşamba günü başlıyoruz." ifadesini kullandı.

Venezuela'nın temsilcinin Miranda eyaleti Valisi Hector Rodriguez olacağını dile getiren Maduro, "Bu yeni müzakere turunda ABD'nin Katar'da imzalanan anlaşmalara uyması ve manipülasyon olmaksızın diyalog şartlarını yerine getirmesi gerekiyor. Dahası, bu süreç spekülasyon olmadan kamuya açık şekilde sürdürülmeli." dedi.

"Diyalog istiyorum, anlayış istiyorum"

Maduro, ülkeye uygulanan ekonomik ambargoları hatırlatarak, "Diyalog istiyorum, anlayış istiyorum. Yaptırımların kaldırılması gerekiyor, Venezuela'nın mutlak egemenliğine ve bağımsızlığına saygı duyulmasını istiyorum." diye konuştu.

Venezuelalıların yaptırımlar yüzünden ülkeyi terk etmek zorunda kaldığını vurgulayan Maduro, "Ekonomik ambargolar yüzünden ana vatanı terk ettiler. Bugün yaptırımlar öncesine göre daha güçlü bir ekonomiye sahibiz. Geçen yıl rekor bir şekilde yüzde 5,5 büyüdük. Bu yılki hedefimiz ise yüzde 8'in üzerinde olacak." değerlendirmesinde bulundu.
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ABD'den üst düzey bir heyet, Mart 2022'de Maduro hükümetiyle ilk kez görüşmeler yapmış ve bu görüşmelerin basına kapalı şekilde birkaç kez yapıldığı ortaya çıkmıştı.

ABD, Venezuela'ya uzun yıllardır çeşitli gerekçelerle ekonomik ambargo uyguluyor.

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