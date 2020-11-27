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Aktüel Venezuela, ABD'deki petrol şirketinin yöneticilerini hapse mahkum etti
Aktüel

Venezuela, ABD'deki petrol şirketinin yöneticilerini hapse mahkum etti

Yeniakit Publisher
2020-11-27 08:52:39 -
Venezuela, ABD'deki petrol şirketinin yöneticilerini hapse mahkum etti

ANKARA (AA) - Venezuela'da 2017'de gözaltına alınan petrol şirketi Citgo'nun yöneticileri hapse mahkum edildi.

Venezuela Yüksek Adalet Mahkemesi, devlete ait petrol şirketi PDVSA'nın ABD'deki iştiraki Citgo'nun 5 yöneticisine 8 yıl 10 ay, 1 yöneticisine ise 13 yıl hapis cezası verdi.

Tomeu Vadell, Jose Luis Zambrano, Alirio Zambrano, Jorge Toledo, Gustavo Cardenas ve Jose Pereira, hükümet tarfından 2017'de başkent Caracas'a davet edilerek göz altına alınmıştı.

5'i Amerikan vatandaşı, 1'i ABD'de kalıcı oturum iznine sahip 6 yönetici, "yolsuzluk" ve "devleti zarar uğratmak" suçlamalarıyla yargılanmıştı.



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