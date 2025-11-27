Venezuela 6 havayolunu yasakladı: Türk Hava Yolları da listede

Venezuela hükümeti, Caracas'a uçuşlarını askıya alan altı uluslararası havayolu şirketine yaptırım uygulayarak uçuş izinlerini iptal etti. Venezuela hükümeti daha önce bu şirketlere uçuşların tekrar başlaması için 48 saat süre vermişti.

Karar kapsamında Iberia, TAP Portugal, Gol, Latam, Avianca ve Türk Hava Yolları'na ait uçaklar Venezuela'ya iniş yapamayacak.

Yasak nedeniyle binlerce yolcu doğrudan etkilendi.

ABD’NİN BÖLGEDEKİ ASKERİ YIĞINAĞI

Söz konusu şirketler, ABD’nin bölgede “yoğun askerî faaliyet” uyarısında bulunmasının ardından güvenlik gerekçesiyle Caracas uçuşlarını askıya almıştı.

Washington yönetimi, 15.000 asker, dünyanın en büyük uçak gemisi USS Gerald Ford ve geniş bir donanma gücünü Venezuela açıklarına konuşlandırdı. ABD, bunun “uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele” amacı taşıdığını savunurken; Caracas yönetimi bunu “Maduro hükümetini devirmeye yönelik bir hamle” olarak niteliyor.

ABD güçlerinin bölgede düzenlediği en az 21 operasyonda toplam 80’den fazla kişinin öldüğü belirtiliyor.

VENEZUELA: ŞİRKETLER, ABD'NİN TERÖRİZMİNE EŞLİK ETTİ

Venezuela Sivil Havacılık Kurumu, yasak kararını duyururken, söz konusu havayollarının ABD’nin baskısıyla tek taraflı bir biçimde ticari faaliyetlerini askıya aldığını öne sürdü.

Açıklamada şirketlerin, “ABD hükümetinin teşvik ettiği devlet terörizmi eylemlerine katılmakla” suçlandığı dikkat çekti.

FAA UYARISI SONRASI UÇUŞLAR DURDU

Artan askeri hareketlilik nedeniyle ABD Federal Havacılık Dairesi (FAA), geçtiğimiz hafta Caracas’ı da kapsayan bölge için bir güvenlik uyarısı yayımladı. Bu uyarının ardından söz konusu havayolu şirketleri Venezuela’ya uçuşlarını geçici olarak durdurmuştu.

ARABULUCULUK GİRİŞİMLERİ SONUÇ VERMEDİ

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA), sorunu çözmek için taraflarla temas kurdu ve havayollarının uçuşları yeniden başlatmaya istekli olduğunu iletti fakat bu girişim, Caracas yönetimini ikna etmeye yetmedi.

WASHİNGTON VE CARACAS’TAN “GÖRÜŞMEYE HAZIRIZ” MESAJI

Tüm bu gerginliğe rağmen hem ABD Başkanı Donald Trump hem de Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro son günlerde doğrudan görüşme ihtimaline yeşil ışık yaktı.

Trump, Air Force One’daki açıklamasında: “Konuşabilirim… Kolay yoldan da yapabiliriz, zor yoldan da.” ifadelerini kullandı.

Maduro ise Caracas sokaklarında Noel süslemelerini gösterdiği bir videoyla şehirde hayatın normale devam ettiğini belirtiyor.