  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Dünya Venezuela 6 havayolunu yasakladı: Türk Hava Yolları da listede
Dünya

Venezuela 6 havayolunu yasakladı: Türk Hava Yolları da listede

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Venezuela 6 havayolunu yasakladı: Türk Hava Yolları da listede

Venezuela, ABD’nin bölgedeki askeri yığınağı sonrası verdiği 48 saatlik ultimatomu dikkate almayan altı uluslararası havayolunu -aralarında Türk Hava Yolları’nın da bulunduğu- ülkeye girişten men etti.

Venezuela hükümeti, Caracas'a uçuşlarını askıya alan altı uluslararası havayolu şirketine yaptırım uygulayarak uçuş izinlerini iptal etti. Venezuela hükümeti daha önce bu şirketlere uçuşların tekrar başlaması için 48 saat süre vermişti.

Karar kapsamında Iberia, TAP Portugal, Gol, Latam, Avianca ve Türk Hava Yolları'na ait uçaklar Venezuela'ya iniş yapamayacak.

Yasak nedeniyle binlerce yolcu doğrudan etkilendi.

ABD’NİN BÖLGEDEKİ ASKERİ YIĞINAĞI

Söz konusu şirketler, ABD’nin bölgede “yoğun askerî faaliyet” uyarısında bulunmasının ardından güvenlik gerekçesiyle Caracas uçuşlarını askıya almıştı.

Washington yönetimi, 15.000 asker, dünyanın en büyük uçak gemisi USS Gerald Ford ve geniş bir donanma gücünü Venezuela açıklarına konuşlandırdı. ABD, bunun “uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele” amacı taşıdığını savunurken; Caracas yönetimi bunu “Maduro hükümetini devirmeye yönelik bir hamle” olarak niteliyor.

ABD güçlerinin bölgede düzenlediği en az 21 operasyonda toplam 80’den fazla kişinin öldüğü belirtiliyor.

VENEZUELA: ŞİRKETLER, ABD'NİN TERÖRİZMİNE EŞLİK ETTİ

Venezuela Sivil Havacılık Kurumu, yasak kararını duyururken, söz konusu havayollarının ABD’nin baskısıyla tek taraflı bir biçimde ticari faaliyetlerini askıya aldığını öne sürdü.

Açıklamada şirketlerin, “ABD hükümetinin teşvik ettiği devlet terörizmi eylemlerine katılmakla” suçlandığı dikkat çekti.

FAA UYARISI SONRASI UÇUŞLAR DURDU

Artan askeri hareketlilik nedeniyle ABD Federal Havacılık Dairesi (FAA), geçtiğimiz hafta Caracas’ı da kapsayan bölge için bir güvenlik uyarısı yayımladı. Bu uyarının ardından söz konusu havayolu şirketleri Venezuela’ya uçuşlarını geçici olarak durdurmuştu.

ARABULUCULUK GİRİŞİMLERİ SONUÇ VERMEDİ

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA), sorunu çözmek için taraflarla temas kurdu ve havayollarının uçuşları yeniden başlatmaya istekli olduğunu iletti fakat bu girişim, Caracas yönetimini ikna etmeye yetmedi.

WASHİNGTON VE CARACAS’TAN “GÖRÜŞMEYE HAZIRIZ” MESAJI

Tüm bu gerginliğe rağmen hem ABD Başkanı Donald Trump hem de Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro son günlerde doğrudan görüşme ihtimaline yeşil ışık yaktı.

Trump, Air Force One’daki açıklamasında: “Konuşabilirim… Kolay yoldan da yapabiliriz, zor yoldan da.” ifadelerini kullandı.

Maduro ise Caracas sokaklarında Noel süslemelerini gösterdiği bir videoyla şehirde hayatın normale devam ettiğini belirtiyor.

BM'den korkutan ABD ve Venezuela açıklaması
BM'den korkutan ABD ve Venezuela açıklaması

Dünya

BM'den korkutan ABD ve Venezuela açıklaması

Amerika ordusu Venezuela’nın karşı harekete geçti! ve oraya uçak gemisi sevk edildi! Sinirleri gerdi
Amerika ordusu Venezuela’nın karşı harekete geçti! ve oraya uçak gemisi sevk edildi! Sinirleri gerdi

Dünya

Amerika ordusu Venezuela’nın karşı harekete geçti! ve oraya uçak gemisi sevk edildi! Sinirleri gerdi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kafe sahibinden skandal sözler: CİMER'e şikâyet et, Recep Tayyip Erdoğan'a da söyle...
Aktüel

Kafe sahibinden skandal sözler: CİMER'e şikâyet et, Recep Tayyip Erdoğan'a da söyle...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'da söyle diyen İstanbul'da bir kafe sahibi bir araya gelen öğretmen ve veliler arasında yaşanan olayda kavga çık..
Lübnan ile Güney Kıbrıs petrol rezervleri için deniz yetki anlaşmasına imza attı: Milyon dolar destek
Dünya

Lübnan ile Güney Kıbrıs petrol rezervleri için deniz yetki anlaşmasına imza attı: Milyon dolar destek

Lübnan ile Güney Kıbrıs doğalgaz ve petrol rezervleri için deniz yetki alanları anlaşması için imzayı attı. Güney Kıbrıs'ın Doğu Akdeniz'de ..
İstanbul Üniversitesi öğrencilerinden skandal protesto! 'aile yılı' etkinliğine bile saldırdılar
Gündem

İstanbul Üniversitesi öğrencilerinden skandal protesto! 'aile yılı' etkinliğine bile saldırdılar

İstanbul Üniversitesi’nde Genç Düşünce topluluğunun “aile yılı” kapsamında Siyasal Bilgiler Fakültesinde yapmak istediği etkinlik, kendileri..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23