İstanbul’da adeta hayat durdu! Trafik yoğunluğu yüzde 85’e ulaştı
Beceriksiz CHP'nin iki dönemdir idare ettiği mega kent İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 85’e ulaştı.
İstanbul’da trafik yoğunluğu akşam iş çıkışı saatlerinde arttı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre trafik yoğunluğu yüzde 85 olarak ölçüldü.
E-5 Karayolu Avrupa ve Anadolu yakaları istikametine giden araçlar ilerlemekte zorlanırken uzun araç kuyrukları oluştu.
İşten ve okuldan dönen vatandaşlar evlerine gitmekte zorluk yaşadı.