İlk yurt dışı ziyaretini Türkiye’ye yaptı. Papa Ankara’da

Türkiye 11 yıl sonra tarihi bir ana tanıklık etti. Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, ilk ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştirdi. Papa 14. Leo, Papalık arması bulunan özel uçakla yerel saatle 07.40'ta (TSİ 09.40) Roma Uluslararası Leonardo Da Vinci Havaalanı'ndan (Fiumicino) hareket etti.

Papa ile beraber, Vatikan Devlet Sekreteri (Başbakan) Kardinal Pietro Parolin ve Devletlerle İlişkiler Sekreteri (Dışişleri Bakanı) Başpiskopos Paul Richard Gallagher, yetkililer ile bu seyahati takip edecek olan, aralarında AA muhabirinin de bulunduğu 70'i aşkın gazeteci Türkiye'ye doğru yola çıktı. Papa'yı taşıyan "AZ 4000" sefer numaralı ITA Havayollarına ait "A320neo" tipi özel uçak saat 12.30 sıralarında Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi.

İLK YURT DIŞI ZİYARETİ TÜRKİYE'YE

Papa 14. Leo, bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelecek. Erdoğan ile Papa, Ankara'daki Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nin Cihannüma Salonu'nda ortak bir basın toplantısı düzenleyecek. Millet Kütüphanesi, dünyanın en büyük üçüncü kütüphanesi olarak biliniyor. Katolik Kilisesi'nin başına geçmesinin ardından ilk yurt dışı ziyaretini gerçekleştiren Papa Leo, 27-30 Kasım tarihlerinde Ankara, İstanbul ve İznik'te temaslarda bulunacak.

ANITKABİR'İ ZİYARET EDECEK

Papa, Ankara'daki programına, Mustafa Kemal Atatürk'ün anıt mezarı Anıtkabir'i ziyaret ederek başlayacak. Ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşılanacak.

SULTANAHMET CAMİİ'Nİ ZİYARET EDECEK

Papa Leo, Cuma günü İstanbul'daki Saint Esprit Katedrali'nde Hristiyan din adamlarıyla bir araya gelecek, Fransız Donanma Hastanesi Huzurevi'ni ziyaret edecek ve helikopterle İznik'e giderek burada bir ayine katılacak.

Cumartesi günü Sultanahmet Camii'ni ve Mor Efrem Süryani Ortodoks Kilisesi'ni ziyaret edecek, Fener Rum Patriği Bartholomeos ile görüşecek ve Volkswagen Arena'da düzenlenecek bir ayine liderlik edecek. Ziyaret, Ermeni Apostolik Katedrali'ndeki ayin ve Fener Rum Patrikhanesi'ne yapılacak, Patrikhane'nin kuruluş yıl dönümünü anma niteliği taşıyan ziyaretle sona erecek.

Cuma günü gerçekleşecek ziyaret kapsamında Papa, İznik Bazilikası ve Ayasofya Camii'ni ziyaret edecek. Bu ziyaret, İznik Konsili'nin 1700. yıl dönümüne denk geliyor ve inanç turizmi açısından büyük bir hareketliliğe sebep olması bekleniyor. Papa'nın ziyaret planını açıklaması bölgeyi Hristiyanlar için kutsal hale getirdi. Şimdiden farklı mezheplerden Hristiyanlar için sembolik bir merkez haline geldi. Yüzlerce din adamının İznik'e gelmesi beklenirken, güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Yerel yönetimler ve müze yetkilileri, hem tarihi mirasın korunması hem de ziyaretin sorunsuz geçmesi için yoğun hazırlık yapıyor.