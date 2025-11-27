  • İSTANBUL
Otomotiv
6
Yeniakit Publisher
Otomatik araç sahipleri dikkat: Bu 5 alışkanlık pahalıya patlayabilir

Giriş Tarihi:
Otomatik araç sahipleri dikkat: Bu 5 alışkanlık pahalıya patlayabilir

Motor ve şanzımanı yıpratan hatalar sürücüyü yüksek maliyetli onarımlarla karşı karşıya bırakabilir. Boşa süzülme, sert hızlanma gibi 5 kritik alışkanlıktan uzak durarak aracınızın ömrünü uzatabilirsiniz. Manuel vitesten otomatik vitese geçen sürücülerin, pahalı arızalardan kaçınmak için bazı eski alışkanlıklarını bırakması gerekiyor. Otomatik şanzıman sistemi, gelişmiş ve sofistike yapısı nedeniyle arızalandığında yüksek maliyetli onarımlar çıkaran bir sistem. Aracınızdan maksimum performansı almak ve hasarı önlemek için otomatik vitesli bir araçta yapmayı bırakmanız gereken 5 alışkanlığı listeledik…

#1
Foto - Otomatik araç sahipleri dikkat: Bu 5 alışkanlık pahalıya patlayabilir

1. İKİ AYAKLA ARAÇ KULLANMAK: Araç kullanırken iki ayağınızı da pedalların üzerinde tutmak, acil bir durumda karışıklığa ve yanlış pedala basmaya neden olabilir. Otomatik araçlarda aynı anda gaza ve frene basmak, fren sisteminin sinyali geçersiz kılmasıyla ani duruşa yol açar. Bu, emniyet kemeri takılı değilse tehlikeli olabilir. Kural basittir: Gaz ve freni sağ ayak ile kullanın, sol ayağınızı ise unutun...

#2
Foto - Otomatik araç sahipleri dikkat: Bu 5 alışkanlık pahalıya patlayabilir

2. BOŞ VİTESE ALIP SÜZÜLMEK: Yakıt tasarrufu düşüncesiyle yapılan bu hareket, otomatik viteste büyük bir hata. Boşa süzülürken araç üzerindeki kontrolünüz azalır ve ani frenleme zorlaşır. Ayrıca, motorun düzgün çalışması için gereken yağlama ve soğutma olmadan parçaların dönmesi, motorun aşınma riskini artırır ve ömrünü kısaltır. Yapılan testler, boşta süzülmenin yakıtı tamamen kesmediğini de gösteriyor.

#3
Foto - Otomatik araç sahipleri dikkat: Bu 5 alışkanlık pahalıya patlayabilir

3. ŞANZIMAN SİSTEMİNE SU GİRMESİ: Otomatik şanzımanın ana bileşeni olan şanzıman sıvısının su ile temas etmesi, aracın güvenli çalışmasını tehlikeye atar. Su basmış alanda kalma veya sızıntı gibi yollarla sisteme su girmesi, sıvıyı kirletir ve hidrolik süreci olumsuz etkiler. Su, demir parçalarda pas ve korozyona yol açmaya başlar. Şiddetli karışım sonucunda şanzıman sıvısı "kırmızı milkshake" kıvamını alabilir ve ısıya dayanma özelliğini kaybederek şanzımanın ömrünü bitirir.

#4
Foto - Otomatik araç sahipleri dikkat: Bu 5 alışkanlık pahalıya patlayabilir

4. SERT HIZLANMA: Otomatik vitesli bir araca en çok zarar veren eylemlerden biri, ani hızlanmaktır. Gaza agresifçe bastığınızda, motor, lastikler ve şanzıman sistemi üzerinde büyük bir baskı oluşturursunuz. Bu hareket, tork konvertöründen son dişliye kadar tüm güç aktarma organlarını zorlayarak aşınma riskini artırır. Lastiklerin aşırı sürtünme nedeniyle aşınması veya patlaması ve motor parçalarının gereksiz yük altında kalması da pahalı arızalara yol açabilir.

#5
Foto - Otomatik araç sahipleri dikkat: Bu 5 alışkanlık pahalıya patlayabilir

5. ŞANZIMAN YAĞI DEĞİŞİMİNİ İHMAL: Şanzıman yağı; yağlayıcı, soğutucu ve sızdırmazlık koruyucusu olarak hayati önem taşıyor: Sürtünmeden kaynaklanan aşınmayı önler ve aşırı ısınmayı engeller. Toyota gibi üreticiler genellikle 90.000 ila 150.000 kilometre arasında değişimi öneriyor. Vites geçişlerinde zorluk, alışılmadık sesler veya gecikmeli hızlanma gibi işaretler, yağ değişiminin geldiğini gösterir. Aracınızın kılavuzuna bakarak veya yetkili servise danışarak doğru tipte ve miktarda yağı kullandığınızdan emin olun, bu size uzun ömürlü ve sorunsuz bir sürüş sağlayacaktır.

