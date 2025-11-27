Otomatik araç sahipleri dikkat: Bu 5 alışkanlık pahalıya patlayabilir

4. SERT HIZLANMA: Otomatik vitesli bir araca en çok zarar veren eylemlerden biri, ani hızlanmaktır. Gaza agresifçe bastığınızda, motor, lastikler ve şanzıman sistemi üzerinde büyük bir baskı oluşturursunuz. Bu hareket, tork konvertöründen son dişliye kadar tüm güç aktarma organlarını zorlayarak aşınma riskini artırır. Lastiklerin aşırı sürtünme nedeniyle aşınması veya patlaması ve motor parçalarının gereksiz yük altında kalması da pahalı arızalara yol açabilir.