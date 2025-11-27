  • İSTANBUL
Spor Süper Lig'den 5 kulübe kötü haber
Spor

Süper Lig'den 5 kulübe kötü haber

Recep Yeşil
Recep Yeşil Giriş Tarihi:
Süper Lig'den 5 kulübe kötü haber

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'den 5 kulübe para cezası verildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), 5 Süper Lig kulübüne para cezası verdi.

TFF'nin sitesinde yer alan açıklamaya göre kurul, çeşitli sebeplerle Göztepe'ye 920, Kocaelispor'a 740, Fenerbahçe'ye 640, TÜMOSAN Konyaspor ve Hesap.com Antalyaspor'a 220'şer bin lira para ceza verilmesini kararlaştırdı.

Fenerbahçeli kaleci Ederson'a isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına hükmedildi.

PFDK, Galatasaraylı futbolcu Rolland Sallai'ye 2 resmi müsabakadan men cezası verdi.

Kurul, Zecorner Kayserispor idarecisi Mustafa Baki Ersoy, Galatasaray yöneticisi Abdullah Kavukçu ve RAMS Başakşehir idarecilerinden Mesut Altan'a ise 40'ar bin lira ceza verilmesine hükmetti.

 

Zecorner Kayserispor, ikas Eyüpspor, Galatasaray, Göztepe, Kocaelispor, Beşiktaş, Çaykur Rizespor, Fenerbahçe, TÜMOSAN Konyaspor, Hesap.com Antalyaspor, Trabzonspor ve RAMS Başakşehir'den bazı taraftarların elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bir sonraki maç için bloke edilmesine karar verildi.

Bu arada çeşitli nedenlerden dolayı PFDK'ye sevk edilen Çaykur Rizespor ile başkanı İbrahim Turgut, Zecorner Kayserispor Antrenörü Vito Tercolo'nun da ceza tayinine yer olmadığı yönünde karar çıktı.

