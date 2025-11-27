Çelik kubbe hamlesi Tel Aviv’i gerdi! Türkiye’nin savunmadaki sıçraması İsrail’i tedirgin etti!

Türkiye'nin savunma sanayii alanında imzaladığı 6,5 milyar dolarlık yeni sözleşme, İsrail basınında geniş yankı buldu. İsrail medyasında, Tel Aviv yönetiminin Türkiye'nin savunma alanındaki hızlı yükselişinden rahatsızlık duyduğu değerlendirmeleri yer aldı.

SAVUNMADA YERLİ ÜRETİM HAMLESİ

Türkiye, son yıllarda savunma sanayii üretimini önemli ölçüde artırarak dışa bağımlılığını azaltmayı başardı. Bu kapsamda imzalanan son anlaşma, entegre ve çok katmanlı Çelik Kubbe hava savunma sisteminin güçlendirilmesini ve geliştirilmesini kapsıyor.

Projenin; radarlar, füzeler, elektro-optik sensörler, komuta-kontrol merkezleri ve farklı menzillere sahip hava savunma unsurlarından oluşan toplam 47 bileşeni içerdiği belirtildi.

İSRAİL BASINI: TÜRKİYE SAVUNMADA ÜST SIRALARA ÇIKIYOR

The Times of Israel, Türkiye'nin Çelik Kubbe projesine ilişkin sözleşmeye geniş yer ayırdı. Haberde, Türkiye ile İsrail arasındaki ilişkilerin Gazze'deki operasyonlar sonrasında gerildiği hatırlatılarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve 36 üst düzey İsrailli yetkili hakkında "soykırım" suçlamasıyla tutuklama emri çıkardığının altı çizildi.

Aynı haberde, bölgede gerilim artarken Türkiye'nin savunma harcamalarını yükselttiği; özellikle insansız hava araçları üretimi ve silah ihracatında dünya çapında önemli bir aktör hâline geldiği vurgulandı. Türk İHA'larının Ukrayna, Suriye, Karabağ ve Afrika'daki çatışmalarda aktif olarak kullanıldığı hatırlatıldı.

"TÜRKİYE'NİN CAYDIRICILIĞI ARTIYOR"

The Times of Israel Türkiye'nin savunma sanayii yatırımlarındaki ivmeye dikkat çekerken, Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün'ün değerlendirmelerine de yer verdi. Görgün, imzalanan sözleşmelerin Türkiye'nin caydırıcılığını güçlendireceğini, savaş sistemlerinin menzil ve kapsamının genişletilmesine önemli katkı sağlayacağını ifade etti.

Haberde ayrıca, Türkiye'nin uzun süredir savunmasını güçlendirdiği ve artık savunma sanayii ihracatında dünya sıralamasında üst basamaklarda yer aldığı belirtildi.