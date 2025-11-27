Elon Musk meydan okudu: Gündem oldu! İddia ettiği yeni iddiası... 'Hazırız ya siz' diyerek açıkladı

Elon Musk'ın yapay zekâ girişimi xAI tarafından geliştirilen Grok, espor sahnesine iddialı bir giriş yapmaya hazırlanıyor.

Elon Musk’ın yapay zekâ girişimi xAI tarafından geliştirilen Grok, espor sahnesine iddialı bir giriş yapmaya hazırlanıyor. Musk, Grok 5’in yalnızca oyun talimatlarını okuyarak her oyunu profesyonel seviyede oynayabildiğini belirterek, dünyanın en başarılı League of Legends takımlarından T1’i ve efsanevi orta koridor oyuncusu Faker’ı 2026 yılında özel bir karşılaşmaya davet etti.

Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

T1’in sosyal medya üzerinden kısa sürede “Hazırız. Ya siz?” şeklinde verdiği yanıt, rekabetin ciddiyetini gözler önüne serdi. gzt'ye göre: Mücadelede yapay zekânın yalnızca insan benzeri görüş açısı ve tepki süresiyle oynayacak olması, karşılaşmayı etik ve rekabetçi açıdan daha dikkat çekici hâle getiriyor.

Karşılaşmanın potansiyeli espor dünyasında geniş yankı uyandırırken, Riot Games’in kurucu ortağı Marc Merrill’in “Konuşalım” açıklaması, organizasyonun resmî bir etkinlik olarak gerçekleştirilmesi ihtimalini güçlendirdi. Profesyonel sahnenin önde gelen isimleri Pobelter ve Oriol Vinyals mücadeleye ilgi gösterirken, yıldız oyuncular Voyboy ve Doublelift ise Grok’un T1 karşısında galip gelme ihtimalini oldukça zayıf buluyor. Eğer anlaşmalar sağlanır ve tarih kesinleşirse, bu yapay zekâ ile insan rekabeti League of Legends tarihinin en çok izlenen ve merak edilen maçlarından biri olarak kayıtlara geçebilir.

