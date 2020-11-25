Venezia'da paket servisler 5 günde 5 kat arttı

İSTANBUL (AA) - Venezia Mega Outlet Yönetim Direktörü Oğuz Isıgöllü, yeni kısıtlamalarla birlikte AVM içinde yer alan kafe ve restoranlarda paket servislerin ilk 5 günde 5 kat arttığını gördüklerini belirterek, "Al-götür servisi tercih eden ziyaretçilerimizin sayısı ise her gün artarak devam ediyor." ifadesini kullandı.

Venezia Mega Outlet'ten yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi kapsamında, alışveriş merkezi içindeki kafe ve restoranlarda 10.00-20.00 saatlerinde sadece paket servis veya "al-götür" şeklinde hizmet verilmeye başlanmasıyla yeme-içme alanlarındaki oturma düzenleri kaldırıldı.

Genelge uyarınca saat 20.00 itibarıyla kapanan AVM'lerde paket servis oranları her geçen gün artıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Venezia Mega Outlet Yönetim Direktörü Oğuz Isıgöllü, Venezia'da da genelge kapsamında yeme-içme alanlarındaki tüm restoran ve kafelerde sadece "al-götür" şeklinde ve paket servis olarak hizmet verildiğini bildirdi.

Isıgöllü, pandemi koşullarının ağırlaşmasıyla birlikte alınan yeni önlemler kapsamında, sektörde sağlık ve hijyen açısından gerekli tüm önlemlerin harfiyen alınmaya devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Tüm dünya ile birlikte içinden geçtiğimiz bu zorlu süreçte tek odağımız insan sağlığı. Bu kapsamda biz de gerekli tüm önlemlerin yanı sıra 'TSE COVID-19 Güvenli Hizmet Belgesi'ni Türkiye'de alan ilk AVM'lerden olduk. Yeni genelge ile de yeme-içme alanlarımızda değişikliğe gittik. Yeni kısıtlamalarla birlikte AVM'miz içinde yer alan kafe ve restoranlarda paket servislerin ilk 5 günde 5 kat arttığını gördük. Al-götür servisi tercih eden ziyaretçilerimizin sayısı ise her gün artarak devam ediyor."





- "Sepet tutarlarında yüzde 40'lar seviyesinde artış gözlüyoruz"





Oğuz Isıgöllü, AVM'lerin tekrar faaliyete geçtiği 1 Haziran'dan itibaren her ay alışveriş sepet ortalamalarında rekorlar kırdıklarını aktararak, son genelgede bildirilen ek tedbirlerle birlikte çalışma saatleri ve yaş kısıtlamalarının yanı sıra yeme içme alanlarına ilişkin kısıtlamaların, ziyaretçi sayılarında bir miktar azalmaya sebep olduğunu bildirdi.

Ziyaretçilerin ortalama alışveriş sepet tutarlarında yüzde 40'lar seviyesinde artış gözlendiğini belirten Isıgöllü, şunları kaydetti:

"Özellikle pandemi döneminin şampiyonu olan spor giyim sektöründe önceki dönemlere göre yüzde 150'lere varan artışlar söz konusu. Eğlencenin ve yeme içmenin kısıtlı olduğu bu dönemde ziyaretçilerimizin alışveriş odaklı olarak AVM'lere gittiğini görüyoruz. Dolayısıyla ziyaretçi sayıları yüzde 20'ler seviyesinde azalıyor ama bununla birlikte sepet ortalamalarımız yüzde 40'lar seviyesinde artıyor. Venezia olarak AVM'mizde yer alan tüm markalarımızla bu süreci el ele atlatacağımıza inancım tam. Bu olağanüstü süreçten tüm markalarımızın en az hasarla çıkması için biz de Venezia olarak elimizden geleni yapacağız ve tüm paydaşlarımızın kararlılıkla yanında olacağız."



