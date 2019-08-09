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Venedik’ten cruise gemilerine yasak

İtalyan hükümeti, cruise gemilerinin Venedik’in tarihi merkezine yanaşmasının yasaklandığını açıkladı.

09 Ağustos 2019 Cuma 12:44
Venedik’ten cruise gemilerine yasak

İtalyan hükümeti, cruise gemilerinin Venedik’in tarihi merkezine yanaşmasının yasaklandığını açıkladı. Eylül ayında başlayacak yasak adaya yanaşan gemilerin üçte birini etkileyecek.


Uzun zamandır turistlerden rahatsız oldukları basına yansıyan Venedikliler, cruise gemilerinin şehre yanaşmasının yasaklanması konusunda şehri yönetimine baskı uyguluyordu. Uzun zamandır devam eden tartışmaların ardından İtalyan hükümeti, büyük yolcu gemilerinin Venedik tarihi merkezine yanaşmalarının yasaklanacağını duyurdu. Alınan karar doğrultusunda, bin tondan daha ağır olan yolcu gemileri Eylül ayından itibaren Venedik’teki belirli suyolları yerine alternatif rotalara yönlendirilecek. Önümüzdeki aydan itibaren bazı yolcu gemilerinin, şehir merkezinden uzakta bulunan Fusina ve Lombardia terminallerine yanaşmak zorunda kalacağı belirtildi. Adaya yanaşan gemilerin yaklaşık üçte biri, 2020 yılının sonuna kadar farklı rotalara yönlendirilecek. Ancak muhafazakarlar, hükümetin planlarının lagün şehrinde meydana gelen su altındaki erozyon ve kirlenmeyi önlemek için yetersiz olduğunu söylüyor.


Eleştiriler, kruvaziyer gemilerinin kanalda sebep olduğu dalgaların düzenli olarak su baskınlarından mustarip olan kentin temellerini aşındırdığını söylüyor. Şehrin birçok sakini de bu gemilerin Venedik’in tarihi mekanlarının güzelliğine zarar verdiği ve çok fazla turisti getirdiğinden şikayet ediyor.



Haziran ayında bir gemi limana çarpınca 5 kişi yaralanmıştı


Karara neden olan toplumsal hareket, 2 Haziran’da bir yolcu gemisinin rıhtıma çarparak 5 kişinin yaralanmasına neden olan kazayı izliyor. MSC Operası isimli 275 metre uzunluğundaki geminin kentin Giudecca Kanalı’nda bir rıhtım ve küçük bir turist teknesiyle çarpıştığı kazanın ardından protestocular adada kesin bir yasak çağrısında bulunmuştu.



Daha önce de yasak getirilmişti


Şehrin en gözde noktalarından San Marco Meydanı’na yakın bir yerde bulunan Giudecca’nın, Venedik’in en önemli suyollarından biri olması nedeniyle 2013 yılında hükümet, merkezi Giudecca kanalından 96 bin ton ağırlığındaki gemilerin geçişini yasaklamıştı. Ancak yasalar daha sonra geri alındı. 2017’de büyük gemilerin tarihi merkezden farklı rotalara yönlendirileceği açıklanmıştı. Fakat planların yürürlüğe girmesinin dört yıl süreceği öngörülüyor.

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 12:44
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