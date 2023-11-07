Velinin saldırısına uğrayan kadın öğretmen yaşadığı dehşeti anlattı

Atakum Milli Eğitim Vakfı İlkokulu'nda 3 Kasım Cuma günü meydana gelen olayda, okulda görevli sınıf öğretmeni Lale Günday, bir velisi tarafından sözlü ve fiziksel olarak şiddete maruz kaldığını söyledi. Olaydan sonra korku ve üzüntü yaşadığını ifade eden Lale Günday, "Okul dağılmıştı. Veliler ise dışarıda bekliyorlardı. Bir veli ile beraber aşağıya indiğimde öğrenci velisi aniden üzerime atladı. Şiddet uygulamak istedi. Güvenlik görevlisi onu engelledi. Bu sefer sözlü bir şekilde tehdide geçti. ‘Siz benim çocuğumun peşinde ne dolaşıyorsunuz, sizi gebertirim, bayıltana kadar döverim, öldürürüm’ şeklinde tehditlerle devam etti. Bir arkadaş beni okulun içerisinde çekti ve onun tehditleri devam etti. Güvenlik görevlisi olmasaydı şuan belki de hayatımı kaybetmiş olabilirim" dedi.

“Çocuğunun sınıfını değiştirmek istiyordu”

Velinin olay öncesinde birkaç kez kendisini tehdit ettiğini belirten Günday, “Çocuğunun sınıfını değiştirmek istiyordu. Benim sınıf profilim biraz hareketliydi. Çocuğunu daha sakin bir sınıfa almak istiyordu. Olay buradan başladı. Daha sonra önce annesi, daha sonra da eşi tehdit etmeye başladı. Sürekli okulun içerisinde dolaşmaktaydılar. Ben bu olayı idareye bildirdim ve resmi bir dilekçe bıraktım. Anne ve babanın sözel şiddetleri olmuştu fakat babanın şiddeti bu sefer fizikseldi. Hemen üzerime atıldı. Güvenlik görevlisi de onun üzerine atılarak onu iteledi. Elini, kolunu kaldırarak sıçradı. Şiddet uygulamayınca bu sefer çok değişik bir şekle büründü. Polis çağrıldı, karakola gittim ve ifade verdim. Kendisinden şikayetçiyim” diye konuştu.

Sendikadan tepki

Yaşanan olay sonrasında okul önünde sendika üyeleri okul önünde basın açıklaması yaptı. Sendika adına açıklama yapan Hürriyetçi Eğitim-Sen Samsun 2 Nolu Şube Başkanı İlker İlkin, "Veli, okul bahçesinde öğretmenimize fiziki ve sözlü saldırı girişiminde bulunmuş, güvenlik görevlisi tarafından tutularak bu girişimi engellenmiş ve diğer veliler tarafından okul bahçesinden dışarı çıkarılmış burada da küfürlerine ve tehditlerine devam etmiştir. Olay okul kameraları tarafından kayıt altına alınmıştır. Şahısla ilgili olarak güvelik güçlerine ifade verilmiş ve sendika avukatımız tarafından cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. Öğretmenimize yapılan bu şiddet girişimini kınıyor, bu şahıs ile ilgili yargılanma sürecinin bir an önce başlamasını diliyoruz" şeklinde konuştu.