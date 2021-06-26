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Eğitim Velilerin tezahüratına kayıtsız kalınmadı! Geç kalan öğrenci sınava alındı
Eğitim

Velilerin tezahüratına kayıtsız kalınmadı! Geç kalan öğrenci sınava alındı

Konya'da YKS'ye girecek bir öğrencinin sınava geç kalmasının ardından fakülte dışında kalan velilerin görevlilere 'Aç,aç' diye tezahürat yapması sonrası öğrenci içeriye alındı.

Yeniakit Publisher
2021-06-26 14:53:00 -
Velilerin tezahüratına kayıtsız kalınmadı! Geç kalan öğrenci sınava alındı

YKS'nin ilk oturumu için birçok üniversite adayı, aileleriyle birlikte sınava girecekleri okullara erkenden geldi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında velilerin okul bahçesine girişine izin verilmezken, ateşleri ölçülen adaylar, daha sonra üst aramaları da yapılarak, sınav salonlarına alındı.

Geç kalan aday sınava alındı

Selçuk Üniversitesi Turizm Fakültesi’nde sınava saniyelerle geç kalan aday, içeri alınmadı. Velilerin 'aç, aç' diye tezahürat yapmasıyla görevliler, kapıyı açıp, genci fakülteye aldı.

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