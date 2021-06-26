Velilerin tezahüratına kayıtsız kalınmadı! Geç kalan öğrenci sınava alındı
Konya'da YKS'ye girecek bir öğrencinin sınava geç kalmasının ardından fakülte dışında kalan velilerin görevlilere 'Aç,aç' diye tezahürat yapması sonrası öğrenci içeriye alındı.
YKS'nin ilk oturumu için birçok üniversite adayı, aileleriyle birlikte sınava girecekleri okullara erkenden geldi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında velilerin okul bahçesine girişine izin verilmezken, ateşleri ölçülen adaylar, daha sonra üst aramaları da yapılarak, sınav salonlarına alındı.
Geç kalan aday sınava alındı
Selçuk Üniversitesi Turizm Fakültesi’nde sınava saniyelerle geç kalan aday, içeri alınmadı. Velilerin 'aç, aç' diye tezahürat yapmasıyla görevliler, kapıyı açıp, genci fakülteye aldı.