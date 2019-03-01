0553 313 94 23

Velilerin tartışması kanlı bitti!

Aydın'ın Didim ilçesinde, ilkokul öğrencisinin velisi Orhan İ., okulda tartıştığı başka öğrencinin velisi Dilek Atalay'ı silahla vurarak öldürdü. Yaşanan olayın ardından Orhan I. tutuklandı.

01 Mart 2019 Cuma 22:53
Velilerin tartışması kanlı bitti!

Aydın'ın Didim ilçesinde, ilkokul öğrencisinin velisi Orhan İ., okulda tartıştığı başka öğrencinin velisi Dilek Atalay'ı, caddede tekrar karşılaşınca tabancayla sırtından ve göğsünden vurarak öldürdü. Gözaltına alınan Orhan İ., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Çamlık Mahallesi'nde meydana geldi. Didim Valiler İlkokulu'na gelen veliler Dilek Atalay ile Orhan İ. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Çevredeki diğer veliler tarafından tartışma sonlandırıldı. Ardından iki veli, okulun yakınlarındaki Ege Caddesi'nde karşılaşınca tartışma tekrar başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle Orhan İ., belindeki tabancasını çıkartıp, Atalay'a iki el ateş etti. Bir çocuk annesi Atalay, göğsüne ve sırtına isabet eden kurşunlarla kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Atalay, bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından Didim Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan Atalay, durumu ağır olduğu için Aydın Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedaviye alınan Atalay, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

DHA'nın haberine göre soruşturma başlatan polis, suç aleti tabancayla birlike Orhan İ.'yi gözaltına aldı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Orhan İ., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 22:53
  1. Aydın
  2. veliler

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD'den Somali'de Eş Şebab'a hava saldırısı: 26 ölü
    1. ABD'den Somali'de Eş Şebab'a hava..
    2. Tebrizli taraftarlardan "Karabağ..
    3. İsmail Erdem: “Sivil toplum..
    4. Rusya Suriye’deki Rukban kampına 15..
    5. GÜNDEM ÖZETİ / 2 Mart 2019
    6. Çavuşoğlu açıkladı: Suriye ve Irak'ın..
    7. Artvin’de özel harekat polislerini..
    8. İsmet Yıldırım, gündüz esnafı ziyaret..
    9. Köprüler bağımlılığa dikkat çekmek..
    10. Tunceli’de Skorsky bu kez para yutan..
    11. Kastamonu’da trafik kazası: 2 yaralı
    12. Bakan Kasapoğlu, Kula’da aday tanıtım..
    13. Afganistan'da askeri üsse saldırı: Çok..
    14. 2019 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası
    15. Akşener: Bizi bir çukura itmeye..
    16. Maçın ardından
    17. Tarım ve Orman Bakanı Bekir..
    18. Uluslararası Demokrat Birliği’nden..
    19. Maduro talimatı verdi: Venezuela..
    20. Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu,..
    21. Ankara’da Rumeli rüzgarı
    22. Almanya'da 'Suudi Arabistan'..
    23. "Bundan sonra siyaset iki aksta..
    24. Binali Yıldırım, üniversiteli..
    25. Alıç sirkesi nedir? Alıç sirkesinin..
    26. BM'den Bangladeş'e "Arakanlılara..
    27. Bakan Albayrak'tan FİKKO açıklaması
    28. Bülent Korkmaz: “Hayal kırıklığına..
    29. Warmbier'in ailesinden Trump'a tepki:..
    30. Cezayir’de sivil halk polisleri korudu
    “AK Parti yüzde 47 alsın...”
    “AK Parti yüzde 47 alsın...”
    Pakistan'dan önemli teklif: Erdoğan arabulucu olsun!
    Pakistan'dan önemli teklif: Erdoğan arabulucu olsun!
    İstanbul ve Ankara kararını verdi! İşte son anketler...
    İstanbul ve Ankara kararını verdi! İşte son anketler...
    Pakistan'dan son dakika kararı! Boykot edeceğiz
    Pakistan'dan son dakika kararı! Boykot edeceğiz
    Bülent Turan uyardı: AK Parti seçimde çok düşük oy alırsa…
    Bülent Turan uyardı: AK Parti seçimde çok düşük oy alırsa…

    Günün Karikatürü

    2 Mart 2018
    Zamanlama manidar! Prens gitti, savaş çıktı
    Zamanlama manidar! Prens gitti, savaş çıktı
    Kılıçdaroğlu'na isyan etti: HDP neyse CHP de artık odur
    Kılıçdaroğlu'na isyan etti: HDP neyse CHP de artık odur