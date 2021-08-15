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Yaşam Velilerin aşı olması zorunlu mu? Velilere PCR zorunluluğu var mı?
Yaşam

Velilerin aşı olması zorunlu mu? Velilere PCR zorunluluğu var mı?

Aşı olmayan veliler ne yapacak? Koronavirüs salgı sebebiyle şimdiye kadar ülkemizde 84 milyon doza yakın aşı oldu. 19 milyon kişi ise aşı olmadı. Aşı olmayanlar kendilerine yönelik bir yaptırım uygulanıp uygulanmayacağını araştırmaya başladı. Peki, aşı olmayan veliye PCR zorunlu mu? Okullar açılana kadar velilere aşı zorunlu mu olacak?

Yeniakit Publisher
2021-08-15 15:52:00 -
Velilerin aşı olması zorunlu mu? Velilere PCR zorunluluğu var mı?

Koronavirüs salgınında bir buçuk yıl geride kaldı. Vaka sayıları ise 22 binin üzerinde seyrediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamalarda sık sık vatandaşları aşı olmaya davet ediyor. Aşı olmayanlar ise kendilerine yönelik yaptırımların olup olmayacağını araştırıyor. Peki, velilere aşı zorunlu mu?

Velilerin aşı olması zorunlu mu? Velilere PCR zorunluluğu var mı?

Ülkemizde aşı zorunlu değil. Ancak aşı olmayanlara yönelik çeşitli kısıtlamaların gelmesi bekleniyor. Bilindiği gibi Türkiye Futbol Federasyonu aşı olmayan taraftarları statlara almıyor. Kabine toplantısında bazı alanlara girişlerde aşı ve PCR testi zorunluluğu getirilebileceği konuşuluyor. 6 Eylül’de okullar açılacak. Okulların güvenli alan olması için öğretmenler, veliler ve okul çalışanlarının aşı olması gerektiği uzmanlarca belirtiliyor. Aşı olmayanlardan ise haftada birkaç kez PCR zorunluluğunun getirilmesi bekleniyor. Konu kabine toplantısında görüşülecek ve milyonlara açıklanacak. Kabine toplantısının 16 Ağustos’ta yapılması bekleniyor.

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