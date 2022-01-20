Velilere sömestir tatili uyarısı
Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Dede Korkut Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Devrim Erginsoy Osmanoğlu, yarıyıl tatili için velilere tavsiyelerde bulundu.
Osmanoğlu, ailelerin karneye gereğinden fazla anlam yüklemesinin, karne günlerinin öğrenciler için olumsuz algılanmasına sebep olduğunu söyledi. Osmanoğlu, “Çocuğunuzu başkalarıyla kıyaslamayın, çocuğunuzun başarılı olduğu alanlarda mutlaka onu takdir edin” diye konuştu.