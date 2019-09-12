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Velilere "kişisel veri" uyarısı

Kişisel Verileri Koruma Kurumu:- "Okullar açıldı. Yeni bir eğitim dönemiyle, çocukların ve gençlerin kişisel veri güvenliğinin korunması önem taşıyor. Çocuğunuzun resimleri, okulu, doğum günü, ev adresi gibi kişisel bilgiler herkese açık bir şekilde paylaşıldığında kötü niyetli kişilerin eline geçerse başka amaçlar için kullanabilir"

12 Eylül 2019 Perşembe 12:39
Velilere "kişisel veri" uyarısı

ANKARA (AA) - Kişisel Verileri Koruma Kurumundan (KVKK), okulların açılmasıyla çocukların kişisel veri güvenliğinin korunmasının önem kazandığı vurgulanarak, velilere "Çocuğunuzun resimleri, okulu, doğum günü, ev adresi gibi kişisel bilgiler herkese açık bir şekilde paylaşıldığında kötü niyetli kişilerin eline geçerse başka amaçlar için kullanabilir." uyarısında bulunuldu.

KVKK'den yapılan yazılı açıklamada, veri koruma kültürünün özellikle gençlere ve çocuklara aşılanması gerektiği vurgulandı.

Çocukların kişisel verilerinin korunmasında ebeveynlerin önemli sorumlulukları olduğuna değinilen açıklamada, çocukların ve gençlerin kişisel veri güvenliği konusunda hassasiyet göstermesini beklemek için öncelikle onlara veri koruma bilincinin aşılanması gerektiğine değinildi.

Zararlı oyunlar ve sosyal medyada çocuğun verilerinin ele geçirilebileceğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bazen anne veya babanın sosyal medya üzerinde çocuklarıyla ilgili yaptıkları masum bir paylaşım bile suistimal edilebiliyor. Bundan ötürü ebeveynlerin de sosyal medya paylaşımlarına dikkat etmeleri, veri güvenliği açısından hayati önem taşımaktadır. Teknolojinin ve internetin amacı dışında kullanılabilmesi, birtakım riskleri beraberinde getiriyor. Öte yandan çocuklar, dijital ortamlarda gelişigüzel paylaştıkları kişisel verilerden doğabilecek risklerin farkında olmayabilir, çeşitli kötü niyetli girişimlerin hedefi haline gelebilirler. Bu sebeple ailelere büyük sorumluluklar düşmektedir. Aileler, çeşitli kontrol mekanizmaları aracılığıyla çocuklarını olası risk ve tehditlerden korumalıdır. Bir çocuğun çevrimiçi ortamlarda harcayabileceği vakit, bilimsel ölçülere uygun olacak şekilde aileler tarafından belirlenmelidir. Çocuklar dijital dünyada yalnız bırakılmamalıdır. Bu noktada ebeveynlerin amacı, çocuğun çevrimiçi faaliyetlerini ortadan kaldırmak yerine, yönetilebilir ve kontrol edilebilir hale getirmek olmalıdır."

Çocukların, gerçek ve dijital ortamda veri güvenliğinin sağlanması amacıyla neleri paylaşıp neleri paylaşmaması gerektiği konusunda bilinçlendirilmesinin önemli olduğunun altı çizilen açıklamada, çevrimiçi ortamlardaki kötü niyetli kişilerin davranış biçimlerini, yüzlerini ve hatta yaşam alanlarını internette farklı yansıtabileceğinin unutulmaması gerektiği belirtildi.

- "Psikolojik ve fiziksel sorunlara yol açabilir"

Sosyal medya hesaplarının ve akıllı cihazların gizlilik ve güvenlik ayarlarının bilinçli bir şekilde düzenlenmesi gerektiğine işaret edilen açıklamada, çevrimiçi oynanan bazı oyunların kişisel veri güvenliğinin yanı sıra psikolojik ve fiziksel sorunlara da yol açabileceğine dikkati çekildi.

Okulların açılmasıyla kişisel veri güvenliğinin korunmasının önem kazandığı bildirilen açıklamada, şu değerlendirme yapıldı:

"Okullar açıldı. Yeni bir eğitim dönemiyle birlikte çocukların ve gençlerin kişisel veri güvenliğinin korunması da önem taşıyor. Çocuğunuzun resimleri, okulu, doğum günü, ev adresi, gibi kişisel bilgiler herkese açık bir şekilde paylaşıldığında size veya çocuğunuza doğrudan veya dolaylı yollarla ulaşılabilir veya bu veriler kötü niyetli kişilerin eline geçerse başka amaçlar için de kullanabilir."

Açıklamada, ailelerin, kişisel verilerin korunması konusunda bilgi edinmek için Kurumun web sitesi "kvkk.gov.tr" üzerinde yer alan eğitici video ve rehberlerden yararlanabileceği, "Alo 198 Veri Koruma Hattı"nı ücretsiz arayarak destek alabileceği anımsatıldı.

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 12:39
  1. kişisel veri
  2. Kişisel Verileri Koruma Kurumu
  3. KVKK
  4. Okul
  5. yazılı açıklama

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