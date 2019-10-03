Veliler şikayet etti, FETÖ'nün okulları kapatıldı

AA muhabirinin veli komitesinden edindiği bilgiye göre, velilerin, yaklaşık iki ay önce yerel ve federal makamlara, okulların işleyişine ilişkin yaptığı şikayetler üzerine eyaletin Alemgena bölgesinde yer alan "Intellectual Schools" şubesi Oromo Eğitim Bakanlığı tarafından kapatıldı.

Veli komitesinde yer alan Tamirnesh Yosef, okula kapatıldığına dair resmi yazının gönderildiğini söyledi.

Veliler, eğitim ücretinin yüksek olması, kalifiye olmayan öğretmenlerin çalıştırılması ve sağlıksız koşullar gibi pek çok konuda şikayette bulunmuştu.

Türkiye Maarif Vakfı (TMV), Etiyopya'nın Harar şehrindeki FETÖ'ye ait okulları temmuz ayında devralmıştı.

FETÖ'nün Harar ve Oromiya'daki okullarının dışında biri 15 Temmuz darbe girişiminden sonra faaliyete geçen toplam 5 okulu daha bulunuyor.