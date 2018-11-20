0553 313 94 23

Veliahtın trollerinin hedefi Türkiye

Prens bin Selman ve adamlarının işlediği Cemal Kaşıkçı cinayetini aydınlatan Türkiye, velahtın yönettiği trollerin hedefi oldu. Troller, “Türk mallarını kullanmayın” çağrısı yapıp, “Yöneticilerimizin düşmanı bizim de düşmanımızdır” diyor.

20 Kasım 2018 Salı 13:40

Veliaht prens bin Selman, katlettiği Cemal Kaşıkçı olayında Türkiye’yi suçlamayı tercih ediyor... Cemal Kaşıkçı’nın 2 Ekim’de İstanbul’daki Suudi Başkonsolosluğu’nda vahşice katledilmesinin üzerine Türkiye’nin yürüttüğü başarılı adli takip süreci bin Belman’ı kızdırıyor. Bin Selman’ın trolleri, Türkiye’yi boykot ile tehdit ediyor.

Türkiye’nin uyguladığı akılcı politika ve delilleri bir bir ortaya dökmesiyle cinayeti kabul etmek zorunda kalan Suudi Arabistan, Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesi nedeniyle uluslararası siyasette zor durumda bulunuyor. Veliahtlıktan azledileceği söylenen bin Selman’ı en çok zorlayansa Türkiye’nin yürüttüğü başarılı adli takip süreci.

Tüm delilleri uluslararası kamuoyu ile paylaşan ve Suudi Arabistan’ın cinayeti işlediğini kesinleştiren Türkiye’nin adil tutumu Arabistan’daki  vicdansızları rahatsız etti. Özellikle sosyal medyada Türkiye karşıtı propagandaya imza atan Suudi troller, Türkiye’ye boykot çağrısı yapıyor. Birçok düşmanca mesajın içerdiği paylaşımları yapan troller, “Türk mallarını kullanmayın” , “Yöneticilerimizin düşmanı bizim de düşmanımız” gibi mesajlar yayınlıyor.

Haber Tarihi: 20 Kasım 2018 Salı 13:40
  1. Veliaht prens bin Selman
  2. Cemal Kaşıkçı
  3. İstanbul’daki Suudi Başkonsolosluğu
  4. Suudi Arabistan
  5. Suudi troller

YORUM YAZ

  • AlperAlper1 sa önce
    İşgal ve yağma altındaki ,peygamberin yurdunu siz boykot etmezseniz,onlar sizden önce davranır.Siyasiler oy derdinde ama ya siz?müslümanlar.
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

D100 kara yolunda drift yapan şüpheli gözaltına alındı
  1. D100 kara yolunda drift yapan şüpheli..
  2. İsrail'in yıktığı Aksa televizyonundan..
  3. Erzurum'da doğal gaz bağlantısı..
  4. Yeni Burdurspor kendi sahasında 15 gol..
  5. Hücre bile uzay gibi
  6. Esenyurt’ta film sahnelerini aratmayan..
  7. Ulaştırma ve lojistik sektörü..
  8. Stadyumda robotik ve kodlama eğitimi
  9. Hindistan'da orduya ait mühimmat..
  10. Cumhurbaşkanı Erdoğan soruları yanıtladı
  11. Rusya'dan Kuzey-Güney Ulaştırma..
  12. Medipol Başakşehir'den anlamlı davranış
  13. "Gelin arabası"yla soygun girişimine..
  14. Trabzonspor'a Juraj Kucka'dan kötü haber
  15. Çaldığı bisikletle aynı sokağa dönünce..
  16. Endonezya'da ölü balinanın midesinden..
  17. MHP'den istifa eden başkana sert tepki!
  18. Doğal gaz bağlantısı sırasında büyük..
  19. 'Hıyar' deyip geçme! İngilizlere göre..
  20. Kosova INTERPOL üyeliğine alınmadı
Milyonları ilgilendiriyor! Maaş hesabı değişiyor
Milyonları ilgilendiriyor! Maaş hesabı değişiyor
Hulusi Akar, BBC muhabirine haddini bildirdi
Hulusi Akar, BBC muhabirine haddini bildirdi
Suudi Arabistan'a giden Cumhurbaşkanı'ndan haber alınamıyor
Suudi Arabistan'a giden Cumhurbaşkanı'ndan haber alınamıyor
İran'dan dünyaya dikkat çeken Türkiye mesajı
İran'dan dünyaya dikkat çeken Türkiye mesajı
"Türkiye İran olamaz" diyordu... Soluğu İran'da aldı!
"Türkiye İran olamaz" diyordu... Soluğu İran'da aldı!

Günün Karikatürü

20 Kasım 2018
Türkiye tek tek tespit etti! Altın vuruşa az kaldı
Türkiye tek tek tespit etti! Altın vuruşa az kaldı
Habertürk Yazarı Muharrem Sarıkaya, "Kesin" Deyip AK Parti'nin İstanbul ve Antalya Adaylarını Yazdı
Habertürk Yazarı Muharrem Sarıkaya, "Kesin" Deyip AK Parti'nin İstanbul ve Antalya Adaylarını Yazdı