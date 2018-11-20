Veliahtın trollerinin hedefi Türkiye

Veliaht prens bin Selman, katlettiği Cemal Kaşıkçı olayında Türkiye’yi suçlamayı tercih ediyor... Cemal Kaşıkçı’nın 2 Ekim’de İstanbul’daki Suudi Başkonsolosluğu’nda vahşice katledilmesinin üzerine Türkiye’nin yürüttüğü başarılı adli takip süreci bin Belman’ı kızdırıyor. Bin Selman’ın trolleri, Türkiye’yi boykot ile tehdit ediyor.

Türkiye’nin uyguladığı akılcı politika ve delilleri bir bir ortaya dökmesiyle cinayeti kabul etmek zorunda kalan Suudi Arabistan, Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesi nedeniyle uluslararası siyasette zor durumda bulunuyor. Veliahtlıktan azledileceği söylenen bin Selman’ı en çok zorlayansa Türkiye’nin yürüttüğü başarılı adli takip süreci.

Tüm delilleri uluslararası kamuoyu ile paylaşan ve Suudi Arabistan’ın cinayeti işlediğini kesinleştiren Türkiye’nin adil tutumu Arabistan’daki vicdansızları rahatsız etti. Özellikle sosyal medyada Türkiye karşıtı propagandaya imza atan Suudi troller, Türkiye’ye boykot çağrısı yapıyor. Birçok düşmanca mesajın içerdiği paylaşımları yapan troller, “Türk mallarını kullanmayın” , “Yöneticilerimizin düşmanı bizim de düşmanımız” gibi mesajlar yayınlıyor.