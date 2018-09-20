THY - Orta Avrupa Eylül
0553 313 94 23

Veli kavgasını ayırayım derken hastanelik oldu!

Kırıkkale'de bulunan Şehit Ramazan Bekar İlkokulu'nda iki kadın velinin kavgasını ayırmak için araya giren kadın öğretmen sopayla vurulması sonucu yaralandı.

20 Eylül 2018 Perşembe 17:03
Veli kavgasını ayırayım derken hastanelik oldu!

Olay, bugün öğle saatlerinde Bahçelievler Mahallesi Şehit Ramazan Bekar İlkokulu bahçesinde meydana geldi. Dün iki kadın veli arasındaki tartışma, bugün okul bahçesinde karşılaştıklarında tekrar başladı. Velilerden biri tartışma sırasında diğer velinin üzerine sopa ile saldırarak vurmaya başladı. Bu arada okulun bahçesinde bulunan Şehit Ramazan Bekar İlkokulu nöbetçi sınıf öğretmeni G.G., kavgayı ayırmak isterken yüzüne gelen sopa ile yaralandı.

Olay, yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri öğretmene ilk müdahaleyi okul bahçesinde yaptı. Ambulansla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne götürülen öğretmen G.G.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 20 Eylül 2018 Perşembe 17:03
  1. Kırıkkale
  2. İlkokul
  3. Veli kavgası
  4. öğretmen yaralandı
  5. hastanelik oldu

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mardin merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 5 kişi tutuklandı
    1. Mardin merkezli 4 ilde FETÖ..
    2. Avrupa Birliği'nin Türkiye şaşkınlığı:..
    3. Rekabet Kurulu'ndan Google'a 93 milyon..
    4. Sakınç: Marmara’da 7,2 ile 7,4..
    5. Trafikte etrafa pompalı tüfekle ateş..
    6. Aşırı sağcı liderden 'akıl sağlığı..
    7. Dünyada evliliğin batıl inançları bir..
    8. 'Hazreti Ali'nin torunuyum' diyerek..
    9. Gencebay hastaneye kaldırıldı!
    10. Ulu orta tartışmayın
    11. PFDK'dan Fenerbahçe ve Trabzonspor'a..
    12. Polisin uyarısıyla 90 bin lira..
    13. Gizli belge deşifre oldu: Filistin'e..
    14. Mardin merkezli FETÖ operasyonu! 5..
    15. Veli kavgasını ayırayım derken..
    16. PFDK'dan F.Bahçe ve Trabzonspor'a flaş..
    17. ABD Başkanı Trump ve Kral Selman..
    18. Rusya, Orta Afrika'da binden fazla..
    19. Eşini 9 yerinden bıçakladı, 'amacım..
    20. Andız toplarken kayalıklardan düşen..
    PKK'da 'kadın terörist' krizi! Birbirlerine girdiler
    PKK'da 'kadın terörist' krizi! Birbirlerine girdiler
    Fuhuş rezaletinin her anı görüntülendi!
    Fuhuş rezaletinin her anı görüntülendi!
    Müthiş başarı: 250 dolara ABD'den ithal edilen cihaz 25 dolara yapıldı!
    Müthiş başarı: 250 dolara ABD'den ithal edilen cihaz 25 dolara yapıldı!
    UEFA Uluslar Ligi fikstür
    UEFA Uluslar Ligi fikstür
    Beştepe'de trilyon dolarlık toplantı
    Beştepe'de trilyon dolarlık toplantı

    Günün Karikatürü

    20 Eylül 2018
    Bu haber tüm çalışanları ilgilendiriyor… O rakam artırıldı
    Bu haber tüm çalışanları ilgilendiriyor… O rakam artırıldı
    Rusya Savunma Bakanlığı açıkladı! Bir Rus savaş uçağı daha düştü
    Rusya Savunma Bakanlığı açıkladı! Bir Rus savaş uçağı daha düştü