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Siyaset Veli Ağbaba hastaneye kaldırıldı
Siyaset

Veli Ağbaba hastaneye kaldırıldı

Geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalanan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba hastaneye kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2020-12-11 11:11:00 -
Veli Ağbaba hastaneye kaldırıldı

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, 28 Kasım'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanması sonrası evde karantina altına alınmıştı. Evde karantinası sürerken akciğerlerinde tutulum, kalpte de çarpıntı oluşması üzerine Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırılan Ağbaba’nın tıp merkezinde tedavisine devam edildiği kaydedildi.

Diğer yandan, CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Genel Başkan Yardımcımız ve milletvekilimiz Veli Ağbaba'yı hastanede ziyaret ettim. Kovid-19 nedeniyle akciğerlerinde oluşan tutulumdan dolayı tedavisi hastanede devam ediyor. Ziyaretler yasak, herkese selamları var en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını diliyorum" dedi.

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