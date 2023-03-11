"Velhasıl bu rüzgar gülü" Sosyal medyayı sallayan Akşener şiiri

Şairinin henüz kim olduğu bilinmeyen ve bir sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşılan şiir sosyal medyada viral oldu.

Şiirde, Altılı Masa'da son bir haftada yaşananlar ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener konu alındı.

"Bundan sonra senin adın 'Döndü' olsun" ifadelerinin yer aldığı bir görsel de yayınlayan sosyal medya kullanıcısının paylaştığı şiir şu şekilde:

DÖNEBİLİR

Ne İsa’ya ne Musa’ya,

Aldırmadı gam, tasaya,

Tekmeyi vurdu masaya,

"Dönebilir." dedik, döndü.

Gözleri süzgün olsa da,

Yorgun ve bezgin olsa da,

Bir hayli üzgün olsa da,

"Dönebilir." dedik, döndü.

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Sussa bile ağzı dili,

Olsa bile yarı ölü,

Velhasıl bu rüzgar gülü,

"Dönebilir." dedik, döndü.

Kimilerin has anası,

Al bağrına bas anası,

Kurtçukların Asena’sı,

"Dönebilir." dedik, döndü.

Çok sert çıktı, çok yakındı,

Zannettik tavır takındı.

Hakkı yenmez, çok ıkındı.

"Dönebilir." dedik, döndü.

Şu bizim topuklu efe,

Sanki çıktı master şefe,

Aha da koydular tefe.

"Dönebilir." dedik, döndü.

‘’Dönmez!’’ dendi, döndü yine.

Başı döndü döne döne,

Yazık oldu Ersan Şen’e,

"Dönebilir." dedik, döndü.

Daha demeden bir hafta,

Gitti durdu aynı safta,

Olsa da siyasi mefta,

"Dönebilir." dedik, döndü.

Dedik "Hani dönmek ar’dı?"

Dedi, "Dostlar! Yerim dar’dı."

Dönmek fıtratında vardı.

"Dönebilir." dedik, döndü.

"Eğilmem!" dedi, eğildi.

Bu ilk dönüşü değildi.

Sami der "Beynim dağıldı."

"Dönebilir." dedik, döndü.