Velayet mağduru baba 3 yıldır evlatlarına hasret

Zekeriya Say İstanbul

Eşleriyle boşandıktan sonra mahkeme kararına rağmen çocuklarını göremeyen babaların sayısı katlanarak artıyor. Evlat hasretiyle yanıp tutuşan ve yetkililere sesini duyurmaya çalışan yüz binlerce babadan biri olan Alaattin Düşün, Akit aracılığıyla yetkililere seslenerek mağduriyetinin giderilmesini bekliyor.

Eski eşimin amcası acı çektiriyor

Eski eşiyle kaçarak evlendiklerini belirten Düşün, “Eşimin sinir krizi geçirdiği bir gün ailesi gelip eşimi götürdü. Darp ettikleri eşime, ben darp etmişim gibi rapor aldılar” diyerek boşanma sürecini anlattı. Bu olayların üzerinden üç yıl geçtiğini ifade eden Alaattin Düşün, o günden beri 3 evladının hasretiyle yanıp tutuştuğunu anlattı. Kayınpederi ve eşinin erkek kardeşleri tarafından defalarca darp edildiğini anlatan mağdur baba, çocuklarıyla arasındaki en büyük engelin eski eşinin amcası olan CHP Esenyurt Belediye Meclis Üyesi Okan Çiftçi olduğunu ileri sürdü. “Okan Çiftçi, eski eşime tüm imkanlarını kullanarak bana acı çektiriyor” diyen Düşün, kayınpederinin CHP’li meclis üyesi kardeşinin kendisiyle görüşen esnafı da tehdit ettiğini söyledi. Mağdur baba ayrıca üç yıllık süre zarfında kendisine 40’ı aşkın davanın da açıldığını aktardı.

En büyük mağduriyet mahkemede

Kadının beyanının esas alındığı 6284 sayılı kanun nedeniyle bir baba daha evlat hasretiyle yanıp tutuşuyor. Kendi öz evlatlarını görebilmek için bedel ödeyen Türkiye genelindeki 200 bini aşkın babacan yalnızca biri olan Alaattin Düşün, adaletten uzak hukuki düzenlemeler nedeniyle mahkeme yaşadığı çıkmazı şöyle dile getirdi: “İcraya gidiyorum, paramı yatırıyorum. Memurlarla birlikte çocuklarımı almak için eksi eşimin evine gittiğimizde, kapıyı açan olmuyor. ‘Ne Yapacağım?’ diyorum. Memurlar, ‘Biz tutanak tutacağız, sen mahkemeye vereceksin’ diyorlar. Alıyorum tutanağı, harcımı yatırıp davamı açıyorum. Hâkim, eski eşimin avukatına ‘çocukların teslim edilmesi emri’ diye tebligat gönderiyor. Buna rağmen çocuklar teslim edilmiyor. Bu sefer de, tebligat için duruşmaya gidiyorum. Her defasında bir üst mahkemede reddedilen itirazlar nedeniyle hukuken harcadığım tüm çabalar boşa gidiyor. Bu yüzden hemen yanıbaşımda olan evlatlarımdan haber alamıyorum.”