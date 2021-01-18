  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Velayet mağduru baba 3 yıldır evlatlarına hasret
Siyaset

Velayet mağduru baba 3 yıldır evlatlarına hasret

Haksız uygulamalar ve adaletten uzak hukuki düzenlemeler sebebiyle çocuklarını göremeyen babaların mağduriyeti sürüyor... Boşandıktan sonra mahkeme kararına rağmen çocuklarını yıllardır göremediğini Akit’e anlatan Alaattin Düşün, “3 çocuğuma yıllardır hasretim. İcraya gidiyorum paramı yatırıyorum. Buna rağmen çocuklar teslim edilmiyor. Eve gittiğimde kapı açılmıyor” diyerek dert yandı.

Yeniakit Publisher
2021-01-18 09:31:00 -
Velayet mağduru baba 3 yıldır evlatlarına hasret

 Zekeriya Say  İstanbul  

Eşleriyle boşandıktan sonra mahkeme kararına rağmen çocuklarını göremeyen babaların sayısı katlanarak artıyor. Evlat hasretiyle yanıp tutuşan ve yetkililere sesini duyurmaya çalışan yüz binlerce babadan biri olan Alaattin Düşün, Akit aracılığıyla yetkililere seslenerek mağduriyetinin giderilmesini bekliyor.

Eski eşimin amcası acı çektiriyor

Eski eşiyle kaçarak evlendiklerini belirten Düşün, “Eşimin sinir krizi geçirdiği bir gün ailesi gelip eşimi götürdü. Darp ettikleri eşime, ben darp etmişim gibi rapor aldılar” diyerek boşanma sürecini anlattı. Bu olayların üzerinden üç yıl geçtiğini ifade eden Alaattin Düşün, o günden beri 3 evladının hasretiyle yanıp tutuştuğunu anlattı. Kayınpederi ve eşinin erkek kardeşleri tarafından defalarca darp edildiğini anlatan mağdur baba, çocuklarıyla arasındaki en büyük engelin eski eşinin amcası olan CHP Esenyurt Belediye Meclis Üyesi Okan Çiftçi olduğunu ileri sürdü. “Okan Çiftçi, eski eşime tüm imkanlarını kullanarak bana acı çektiriyor” diyen Düşün, kayınpederinin CHP’li meclis üyesi kardeşinin kendisiyle görüşen esnafı da tehdit ettiğini söyledi. Mağdur baba ayrıca üç yıllık süre zarfında kendisine 40’ı aşkın davanın da açıldığını aktardı.

En büyük mağduriyet mahkemede

Kadının beyanının esas alındığı 6284 sayılı kanun nedeniyle bir baba daha evlat hasretiyle yanıp tutuşuyor. Kendi öz evlatlarını görebilmek için bedel ödeyen Türkiye genelindeki 200 bini aşkın babacan yalnızca biri olan Alaattin Düşün, adaletten uzak hukuki düzenlemeler nedeniyle mahkeme yaşadığı çıkmazı şöyle dile getirdi: “İcraya gidiyorum, paramı yatırıyorum. Memurlarla birlikte çocuklarımı almak için eksi eşimin evine gittiğimizde, kapıyı açan olmuyor. ‘Ne Yapacağım?’ diyorum. Memurlar, ‘Biz tutanak tutacağız, sen mahkemeye vereceksin’ diyorlar. Alıyorum tutanağı, harcımı yatırıp davamı açıyorum. Hâkim, eski eşimin avukatına ‘çocukların teslim edilmesi emri’ diye tebligat gönderiyor. Buna rağmen çocuklar teslim edilmiyor. Bu sefer de, tebligat için duruşmaya gidiyorum. Her defasında bir üst mahkemede reddedilen itirazlar nedeniyle hukuken harcadığım tüm çabalar boşa gidiyor. Bu yüzden hemen yanıbaşımda olan evlatlarımdan haber alamıyorum.”


Yeni Akit Gazetesi
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Doğu Perinçek: Türkiye, iki ülke ile S-500 üretecek
Dünya

Doğu Perinçek: Türkiye, iki ülke ile S-500 üretecek

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Türkiye'nin Rusya ve Çin ile ortaklaşa S-500 hava savunma sistemlerini üreteceğini söyledi...
Yunanistan ve BAE ilk kez böyle bir sözleşme imzaladı!
Dünya

Yunanistan ve BAE ilk kez böyle bir sözleşme imzaladı!

Yunanistan ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında ilk kez böyle bir sözleşme imzalandı.

Savaş uçaklarının havalanması an meselesi! Rusya operasyon yapacak
Dünya

Savaş uçaklarının havalanması an meselesi! Rusya operasyon yapacak

Suriye, Libya ve dünyanın birçok noktasında hamlelere imza atan Rusya, bu kez Orta Afrika Cumhuriyeti'nde operasyona hazırlanıyor.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay