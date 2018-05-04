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Vekillik için son gün yarın!

Siyasi partilerce 24 Haziran'da yapılacak seçimler kapsamında cumhurbaşkanı adaylığı için yapılacak başvurular yarın saat 17.00'de sona erecek.

04 Mayıs 2018 Cuma 09:59
Vekillik için son gün yarın!

Türkiye, 24 Haziran'da Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sandığa gitmeye hazırlanıyor.

Seçimde cumhurbaşkanlığına siyasi parti grupları, en son yapılan milletvekili genel seçiminde toplam geçerli oyların tek başına veya birlikte en az yüzde 5'ini alan siyasi partiler veya en az 100 bin seçmen aday gösterebilecek.

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) hazırladığı takvime göre, cumhurbaşkanı seçimi için süreç iki ayaklı işliyor.

Cumhurbaşkanı adaylığı için siyasi partilerce veya seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenlerin YSK'ye yapılacak adaylık başvuruları 1 Mayıs'ta başlamıştı.

Seçmen tarafından verilecek 100 bin imzayla cumhurbaşkanı adayı olmak isteyenlerin başvuru süresi ise 2 Mayıs'ta tamamlanmıştı. 

Siyasi partilerce cumhurbaşkanı adaylığı için yapılacak başvurularla ilgili süreçte ise sona geliniyor. Siyasi partiler, YSK'ye cumhurbaşkanı adaylığı başvurularını yarın saat 17.00'ye kadar yapabilecek. Siyasi partilerce aday gösterilen cumhurbaşkanı adayları, bilgi ve belge eksiklerini 7 Mayıs saat 17.00'ye kadar tamamlayacak.

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bugün YSK'ye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanı adaylığı için başvuruda bulunacak.

Haber Tarihi: 04 Mayıs 2018 Cuma 09:59
  1. 24 Haziran

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