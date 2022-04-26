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Siyaset Vekilliği kapan menfaatçi Yeneroğlu şimdi ihanet çetesinde!
Siyaset

Vekilliği kapan menfaatçi Yeneroğlu şimdi ihanet çetesinde!

Osman Kavala tutuklandıktan 9 ay sonra AK Parti’den milletvekili olan Mustafa Yeneroğlu, o dönem Kavala hakkındaki karara ağzını açmıyordu. AK Parti’den umduğunu bulamayınca istifa eden Yeneroğlu, şimdi Kavala’yı savunmaya başladı!..

Yeniakit Publisher
2022-04-26 10:03:00 -
Vekilliği kapan menfaatçi Yeneroğlu şimdi ihanet çetesinde!

AK Parti’den İstanbul Milletvekili seçilen, ardından istifa ederek DEVA Partisi’ne geçen Mustafa Yeneroğlu, Gezi Parkı davası kapsamında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan “Yerli Soros” Osman Kavala hakkındaki ikiyüzlü tutumuyla eleştirilerin odağı haline geldi. Yeneroğlu, iş insanı Osman Kavala’ya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilen davada açıklanan hükmün usul ve esas yönünden hukuksuz olduğunu savundu.

Osman Kavala Kasım 2017’de tutuklandı. Mustafa Yenerolu, Kavala’nın tutuklanmasından 9 ay sonra AK Parti’den aday oldu, iktidar partisi lehine seçim mitinglerine katıldı ve bu süreçte Kavala’nın tutuklanmasının haksız olduğuna dair en ufak bir açıklama yapmadı. Milletvekili seçildikten sonra gerçek emellerini hayata geçirmeye başlayan Yeneroğlu, “İhanet çetesine” katılarak Gezi’yi dahi savunmaya başladı.

Kavala hakkındaki kararın ardından bir açıklama yapan Yeneroğlu, “Gezi eylemleri sırasında gerçekleştirilen toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin bazıları barışçıl olmanın ötesine geçerek kamu düzenini tehdit eden şiddet eylemlerine dönüşmüştür. Suç teşkil eden eylemlerin yargılaması geçmişte yapılmış, hüküm alanlar olmuştur. Ancak bunların ötesinde suç teşkil eden eylemlerle alakası olmayan kişilerin aynı şekilde değerlendirilmesi ve eylemlerin bağlamından ve amacından koparılarak hükûmete karşı bir kalkışma olarak nitelendirilmesi kabul edilebilir değildir. Nitekim Gezi Parkı olaylarının toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkının kullanılması anlamına gelen barışçıl eylemler olduğu Anayasa Mahkemesi kararıyla da ortaya koyulmuştur.” ifadelerini kullandı.

Yeneroğlu’nun açıklaması şöyle:

Gezi Davası olarak bilinen davada, Osman Kavala hakkında hukuksuzluk sarmalına son bir utanç daha eklenmiş ve Kavala daha önce beraat ettiği suç kapsamında bu defa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmıştır. Temelsiz ve trajikomik iddialar sonucunda verilen söz konusu karar, hukuki öngörülebilirliği ve hukuki güvenilirliği ortadan kaldırmakta, Anayasa’nın temel haklara ilişkin güvencelerini anlamsızlaştırmakta ve demokratik değerleri tahrip etmektedir.

Osman Kavala’nın Gezi olayları sırasında güç ya da şiddet kullandığı, şiddet içerikli fiilleri teşvik ettiği ya da bu fiillere izin verdiği veya bu türden suç oluşturan hareketlere destek sağladığına ilişkin herhangi bir delil bulunmadığı AİHM tarafından ifade edilmişti. Dahası, AİHM, Kavala’nın suçlandığı hususların temel hakların kullanımına ilişkin olduğunu açık bir biçimde belirterek ihlal kararı vermiştir. AİHM’in tutuklama tedbirinin hukuka aykırı olduğu ve siyasi amaçla yapıldığı tespitlerine ve buna ilişkin olarak Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin ihlal prosedürü başlatmasına rağmen hukuksuz uygulamalar, sistematik bir şekilde ısrarla sürdürülmüştür. Üstelik cebir ve şiddet eylemleri ile hiçbir şekilde ilgisi kurulamayan Kavala’yı suçlayabilmek için akıl almaz yeni iddialar ileri sürülmüştür.

Gezi eylemleri sırasında gerçekleştirilen toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin bazıları barışçıl olmanın ötesine geçerek kamu düzenini tehdit eden şiddet eylemlerine dönüşmüştür. Suç teşkil eden eylemlerin yargılaması geçmişte yapılmış, hüküm alanlar olmuştur. Ancak bunların ötesinde suç teşkil eden eylemlerle alakası olmayan kişilerin aynı şekilde değerlendirilmesi ve eylemlerin bağlamından ve amacından koparılarak hükûmete karşı bir kalkışma olarak nitelendirilmesi kabul edilebilir değildir. Nitekim Gezi Parkı olaylarının toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkının kullanılması anlamına gelen barışçıl eylemler olduğu Anayasa Mahkemesi kararıyla da ortaya koyulmuştur. Dolayısıyla, barışçıl eylemlerin düzenlenmesinin, organize edilmesinin ya da yayılmak istenmesinin suç delili olarak değerlendirilmesi demokratik toplum düzeninin gereklerine aykırıdır.

Kavala’nın AİHM kararına rağmen aynı kanıtlarla farklı davalar açılarak cezaevinde tutulması nedeniyle Türkiye’ye Avrupa Konseyi tarafından yaptırım uygulanması süreci devam ederken, Kavala’ya hukuki kriterler yerine komplo teorileri üzerinden ağır bir cezanın verilmesinin hukuki hiçbir dayanağı bulunmamaktadır.

Gelinen noktada, kin ve intikam alma güdüsüyle en temel ceza hukuku kurallarına bile aykırılık teşkil eden yargılamalar sonucunda haksız mahkûmiyet kararlarının verilmesi, iktidarın yargı üzerindeki tahakkümünün sonucudur. DEVA Partisi olarak, Osman Kavala’nın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkûm edilmesini ancak güdümlü bir yargı ile izah edebilmekteyiz. Ancak unutulmamalıdır ki, hukukun temel ilkelerinin yok sayılması ve temel hak ve hürriyetlere böylesine keyfi bir şekilde müdahale edilmesi aynı zamanda toplumun tamamı için de ciddi bir tehdittir.

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Yorumlar

Barut

Cenesi düsük biriydi. Bakan olamayinca hain oldu. Keskin dönüs yapan kisilerden uzak duracaksin

Selim

1-Sayin Yeneroglunun ne gibi istedigi olamamis olabilir ki? Adam gibi adam Yeneroglu, dogruyu AKP milletvekili iken de söylemistir. Ama size göre dogruyu söyleyen herkes hain demi? Cünkü münafiksiniz, islamin yüzkarasi esfeli safilindeki belhüm adallardansiniz. Ebu Cehil komsunuz olsun insallah, ki olacaktir zaten. 2-Anayasa mahklemseinin ve AIHm in verdigi kararlar ortada iken zottirik bir eski AKP adayi bir hakimin birilerinin göz(T)üne girmek icin verdigi serefsizce bir karardir.Ülkemizi uluslararasi düzeyde karalamaktan baska bir sey olmamistir. 3-Hak-Hukuk diye bir seyin kalmadigi yüzlerce gazetecinin, onbinlerce masum insanin sirf birinin kesyfine göre hapislere tikildigi bir ortamda sayin yeneroglu hakikati haykirmistir.
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