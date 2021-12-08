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Siyaset Vekiller birbirine girdi
Siyaset

Vekiller birbirine girdi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmeleri sırasında AK Partili ve CHP'li milletvekilleri arasında kavga çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-12-08 13:37:00 -

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmeleri bugün de devam etti. Görüşmelerde AK Partili ve CHP'li vekiller arasında kavga çıktı. CNN Türk muhabiri tartışmanın yumruklaşmaya kadar gittiğini söyledi ve Meclis'te yaşanan gerginliğin detaylarını anlattı:

Meclis'te bütçe görüşmeleri devam ediyor. AK Parti ile CHP arasında bir tartışma yaşandı. Tartışmanın detaylarını CNN Türk muhabiri Duygu Ayaz Bayram aktardı; Aslında tartışmanın ötesinde. Milletvekilleri arasında temas da vardı. Olay nasıl gelişti hemen aktaralım. Öncelikli olarak saat 11 itibarıyla bütçe görüşmeleri Genel Kurul'da başladı.

Bugün biraz daha gergin başladığını söylemek mümkün düne göre. Ardı ardına konuşmacılar kürse de yer aldılar. CHP Bursa milletvekili Erkan Aydın söz alarak kürsüde konuşmasını gerçekleştiriyordu. 1 dakika geçmişti henüz konuşmasından ancak o sırada bir tartışma çıktı. CHP sıralarından CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel tarafından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya laf atıldı. CHP sıralarından yükselen eleştrilerin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Bakan locasından cevap verdi. Bu cevabın ardından karşılıklı laf atışması süreci başladı.

Genel Kurul'da bu süreç yaşanırken bir anda CHP sıralarından ayağa kalkan milletvekilleri oldu. Ardından CHP Grup Başkanvekili Genel Kurul salonunu ortasına doğru yaklaştı. O sırada da AK Parti sıralarından milletvekilleri ayağa kalkarak CHP Grup Başkanvekili ve CHP milletvekillerinin olduğu yere yaklaştılar. Ve orada temas oldu milletvekilleri arasında. Yumruklaşmanın da yaşandığını söyleyebiliriz.

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