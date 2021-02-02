Vekil mi militan mı? Barış Atay, dokunulmazlık zırhıyla polise saldırdı!
Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Barış Atay, Kadıköy'de Boğaziçi provokatörlerine destek eylemine katılarak polise saldırdı.
Prof. Dr. Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi'nde rektör olarak görevlendirilmesini bahane eden provokatörlerin eylemi üniversite sınırlarını aşarak sokaklara yayıldı.
Dün İzmir, Bugün Ankara ve İstanbul
Dün İzmir'de LGBTİ'li sapkınlar sokakları karıştırırken bugün de Ankara ve İstanbul'da provokatif eylemler düzenlendi.
Dokunulmazlık zırhıyla militanlık!
İstanbul Kadıköy'de düzenlenen eyleme katılanlardan birisi de TİP Hatay Milletvekili Barış Atay'dı. Atay, provokatörlerle aynı safta yer alarak dokunulmazlık zırhıyla emniyet güçlerine saldırdı. TİP'li Atay'ın polise saldırdığı anlar amatör kamerlarca kaydedildi.