  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Vekil mi militan mı? Barış Atay, dokunulmazlık zırhıyla polise saldırdı!
Gündem

Vekil mi militan mı? Barış Atay, dokunulmazlık zırhıyla polise saldırdı!

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Barış Atay, Kadıköy'de Boğaziçi provokatörlerine destek eylemine katılarak polise saldırdı.

Yeniakit Publisher
2021-02-02 22:58:00 -

Prof. Dr. Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi'nde rektör olarak görevlendirilmesini bahane eden provokatörlerin eylemi üniversite sınırlarını aşarak sokaklara yayıldı.

Dün İzmir, Bugün Ankara ve İstanbul

Dün İzmir'de LGBTİ'li sapkınlar sokakları karıştırırken bugün de Ankara ve İstanbul'da provokatif eylemler düzenlendi.

Dokunulmazlık zırhıyla militanlık!

İstanbul Kadıköy'de düzenlenen eyleme katılanlardan birisi de TİP Hatay Milletvekili Barış Atay'dı. Atay, provokatörlerle aynı safta yer alarak dokunulmazlık zırhıyla emniyet güçlerine saldırdı. TİP'li Atay'ın polise saldırdığı anlar amatör kamerlarca kaydedildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Ali

Bunlarin hepsi ...suz ....siz se...siz .Vatan ...leri  bir an önce cezalandirilmali.
  • Yanıtla

Yenal boz

Barış atay zaten Tip partisinin militanıdur . Zahmet edip googledan militan kelimesinin anlmaına bakarsanız anlarsınız. 
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Dolar alacaklar dikkat!! Uzman isim doların geleceği seviyeyi açıkladı
Ekonomi

Dolar alacaklar dikkat!! Uzman isim doların geleceği seviyeyi açıkladı

Dolar kurundaki dalgalanmalar sürerken finans analisti Cüneyt Paksoy, dikkat çeken bir tahminde bulundu.
Anten üretiminde rekor yerlilik oranına ulaştı
Ekonomi

Anten üretiminde rekor yerlilik oranına ulaştı

Savunma sanayii firması ASELSAN tarafından anten üretiminde yerlilik oranı yüzde 95’e çıkarıldı. Haberleşme ve Bilgi Teknolojileri (HBT) Sek..
TOKİ yeni projeler aylık taksit fiyatları ne kadar? 2021 TOKİ yeni konut projeleri
Konut Projeleri

TOKİ yeni projeler aylık taksit fiyatları ne kadar? 2021 TOKİ yeni konut projeleri

Kiradan ucuz taksit ödeyerek ev sahibi olmak isteyenlere TOKİ fırsat sunuyor. TOKİ yeni konut projeleri ev sahibi olmak isteyenler tarafında..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay